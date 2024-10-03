Об этом пресс-служба компании рассказала в своем телеграмм-канале.

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В Киеве компания Ptashka Drones сообщила о "похищении" их главного инженера работниками ТЦК

ТЦК похитили нашего главного инженера по разработке систем противодействия БпЛА прямо по улице по дороге на работу,

– говорится в сообщении компании.

Там рассказали, что до критичности и бронирования осталось меньше недели. В компании добавили, что инженер официально трудоустроен, у них есть справки о гражданско-правовых обязательствах перед военными частями, незавершенные контракты на поставку ударных дронов.

"Показали все документы, объяснили ситуацию. Но Голосеевский ТЦК города Киев решил, что уже завтра на учебке этот "стрелок" будет полезнее", – резюмировали там.