Видимость составляет всего 200 – 500 метров. Водителей и пешеходов предупреждали, что ухудшение погоды повлияет на ситуацию на дорогах, пишет 24 Канал.

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В Киеве мощный туман

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевской области. Ночью и утром 13 февраля туман, видимость 200 – 500 метров. I уровень опасности,

– предупредили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Синоптики также отметили, что может быть нарушено движение транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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Сильный туман в Киеве / Фото "Реальный Киев", vitakyiv

Перед этим, 12 февраля, в Киеве была аналогичная погода – Киевская городская государственная администрация предупреждала о видимости не более 200 – 500 метров. Тогда водителей призвали:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Что касается пешеходов, то им также стоит быть внимательными, одевать светоотражающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.

Обратите внимание! Во вторник, 13 февраля 2024 года, синоптики прогнозировали в Киевской области ночью умеренный, днем – небольшой дождь. Местами туман, ветер южный 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3 – 8 градусов, днем – 5 – 10, в столице будет 5 – 7 градусов тепла ночью и 7 – 9 – днем.

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