Видимость составляет всего 200 – 500 метров. Водителей и пешеходов предупреждали, что ухудшение погоды повлияет на ситуацию на дорогах, пишет 24 Канал.
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В Киеве мощный туман
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевской области. Ночью и утром 13 февраля туман, видимость 200 – 500 метров. I уровень опасности,
– предупредили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Синоптики также отметили, что может быть нарушено движение транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Киев накрыл мощный туман: смотрите видео
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Сильный туман в Киеве / Фото "Реальный Киев", vitakyiv
Перед этим, 12 февраля, в Киеве была аналогичная погода – Киевская городская государственная администрация предупреждала о видимости не более 200 – 500 метров. Тогда водителей призвали:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Что касается пешеходов, то им также стоит быть внимательными, одевать светоотражающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.
Одессу также накрыл туман
- В Одессе и Одесской области 13 февраля 2024 года также прогнозируют туман. Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей предупредил о 1 уровне опасности, то есть желтом.
- Туман будет в течение всех суток. В регионе прогнозируют видимость 200 – 500 метров, ветер юго-восточный, 9 – 14 метров в секунду.
- В Одесской области также будет облачно с прояснениями. Температура в регионе ночью 4 – 9 градусов тепла, днем – 9 – 14 градусов тепла, в Одессе – ночью 5 – 7 градусов тепла, днем – 9 – 11.
- Существенных осадков не прогнозируют. Только местами в течение дня небольшой дождь.