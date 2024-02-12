Поэтому при выходе на улицу советуем взять с собой зонтики и надеть непромокаемую одежду и обувь. Несмотря на это, в течение дня интенсивность осадков будет постепенно снижаться.
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Какой будет погода в Украине 13 февраля
По всей Украине в этот день ожидают незначительное похолодание, а местами столбики термометра могут опуститься до +6 градусов в зависимости от региона государства.
На Западе Украины прогнозируют небольшие дожди в большинстве областей региона. В то же время более интенсивные осадки ожидаются в Хмельницкой и Черновицкой областях, а на Волыни и в Ровенской области наоборот – без значительных осадков. Температура будет колебаться от +6 до +10 градусов.
В северных областях значительные дожди будут идти в Житомирской области, а в других областях будут небольшие дожди в течение целого дня. Температура в регионе будет колебаться от +6 до +9 градусов.
В Центре и на Юге Украины также незначительные дожди, однако в регионе погода будет немного теплее. В то же время более интенсивные дожди будут идти в Винницкой области. Температура будет колебаться между + 7 до +13 градусов в зависимости от региона.
Дожди также ожидаются в восточных областях. Там столбики термометра также могут колебаться от +7 до +12 градусов. Холоднее всего в регионе будет в Луганской области, где температура может опуститься до +7 градусов.
Температура в областных центрах Украины
Киев – +7...+9
Ужгород – +8...+10
Львов – +7...+9
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – +7...+9
Черновцы – +7...+9
Хмельницкий – +7...+9
Луцк – +6...+8
Ровно – +6...+8
Житомир – +6...+8
Винница – +8...+10
Одесса – +11...+13
Николаев – +10...+12
Херсон – +10...+12
Симферополь – +11...+13
Кропивницкий – +10...+12
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +7...+9
Сумы – +7...+9
Полтава – +10...+12
Днепр – +10...+12
Запорожье – +10...+12
Донецк – +10...+12
Луганск – +7...+9
Харьков – +8...+10
Прогноз погоды в Украине 13 февраля / Карта Укргидрометцентра