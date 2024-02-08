В каких областях будут значительные осадки 8 февраля, где уже объявили 3 уровень опасности, передает 24 Канал.
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Где прогнозируют значительный снег и дождь
Будьте осторожны и воздержитесь от походов в горы. Синоптики предупредили об опасности. Отметили, что на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность – 3 уровень. Также рассказали, где ждать осадков.
8 февраля днем в Карпатах и на Закарпатье значительный мокрый снег и дождь (І уровень опасности, желтый),
– отметили в Укргидрометцентре.
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Где будет мокрый снег, дождь / Скриншот с Укргидрометцентра
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Какая будет погода в следующие трое суток
- Синоптики обнародовали прогноз на 8 – 10 февраля. Заметили, что в Украине, кроме Юга, будет идти небольшой и умеренный дождь, мокрый снег. Днем 8 февраля в Карпатах и на Закарпатье значительные осадки.
- Кроме того, на Северо-Востоке на дорогах местами гололедица.
- Ветер западный с переходом на юго-восточный, 5 – 12 метров в секунду. Впрочем, ночью 8 февраля в Карпатах и восточных областях местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
- В четверг на Юге ночью 2 – 7 тепла, днем до +15. На остальной территории нашего государства в течение суток 1 – 6 тепла, однако, на Севере от 3 мороза до 3 тепла.
- Далее, в пятницу и субботу ночью 0 – 5 мороза, днем 0 – 5 тепла. Однако в Сумской и Черниговской областях значительно прохладнее, в частности ночью 6 – 11 мороза, днем 0 – 4 мороза.
- Тем временем на Закарпатье и Юге, в субботу и в большинстве западных и центральных областей ночью 1 – 6 тепла, днем 7 – 14, в Одесской области до +18.