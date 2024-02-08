В яких областях будуть значні опади 8 лютого, де вже оголосили 3 рівень небезпеки, передає 24 Канал.

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Де прогнозують значний сніг і дощ

Будьте обережні та утримайтеся від походів у гори. Синоптики попередили про небезпеку. Зазначили, що на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека – 3 рівень. Також розповіли, де чекати опадів.

8 лютого вдень в Карпатах та на Закарпатті значний мокрий сніг та дощ (І рівень небезпечності, жовтий),

– зазначили в Укргідрометцентрі.

До речі Уже 2 метри свіжого снігу: Карпати сильно замело

Де буде мокрий сніг, дощ / Скриншот з Укргідрометцентру

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Яка буде погода в наступні три доби