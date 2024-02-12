Тому під час виходу на вулицю радимо взяти з собою парасольки та вдягнути непромокальний одяг і взуття. Попри це, впродовж дня інтенсивність опадів буде поступово знижуватися.
До теми Значний сніг та дощ знову накриють частину України: де посиляться опади
Якою буде погода в Україні 13 лютого
По всій Україні цього дня очікують незначне похолодання, а подекуди стовпчики термометра можуть опуститися до +6 градусів залежно від регіону держави.
На Заході України прогнозують невеликі дощі у більшості областей регіону. Водночас більш інтенсивні опади очікують у Хмельницькій та Чернівецькій областях, а на Волині й у Рівненській області навпаки – без значних опадів. Температура коливатиметься від +6 до +10 градусів.
У північних областях значні дощі йтимуть у Житомирській області, а в інших областях будуть невеликі дощі впродовж цілого дня. Температура в регіоні коливатиметься від +6 до +9 градусів.
У Центрі й на Півдні України також незначні дощі, однак у регіоні погода буде трохи теплішою. Водночас більш інтенсивні дощі йтимуть у Вінницькій області. Температура коливатиметься між + 7 до +13 градусів залежно від регіону.
Дощі також очікують у східних областях. Там стовпчики термометра також можуть коливатися від +7 до +12 градусів. Найхолодніше в регіоні буде в Луганській області, де температура може опуститися до +7 градусів.
Температура в обласних центрах України
Київ – +7...+9
Ужгород – +8...+10
Львів – +7...+9
Івано-Франківськ – +7...+9
Тернопіль – +7..+9
Чернівці – +7...+9
Хмельницький – +7…+9
Луцьк – +6...+8
Рівне – +6...+8
Житомир – +6...+8
Вінниця – +8...+10
Одеса – +11...+13
Миколаїв – +10...+12
Херсон – +10...+12
Сімферополь – +11...+13
Кропивницький – +10...+12
Черкаси – +10...+12
Чернігів – +7...+9
Суми – +7...+9
Полтава – +10...+12
Дніпро – +10...+12
Запоріжжя – +10...+12
Донецьк – +10...+12
Луганськ – +7...+9
Харків – +8...+10
Прогноз погоди в Україні 13 лютого / Карта Укргідрометцентру