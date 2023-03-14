Госпродслужба проверила магазин, где продавали хлеб "с сюрпризом", а также производителя батона – столичное предприятие.

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Нашли нарушения

Начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, что длительное время на предприятиях был ослаблен контроль. Инспекторы обнаружили грубые нарушения действующего законодательства.

По словам Рубана, грызун мог пролезть в пакет с батоном, как на предприятии, где хлеб производился, так и в магазине. Предприятиям предоставили предписания по урегулированию ситуации. Система защиты продуктов питания от попадания грызунов не была реализована.

На магазин и завод составят административные протоколы. Также готовят документы, ограничивающие реализацию этого продукта питания.

Что этому предшествовало