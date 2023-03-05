На фото, размещенном в социальных сетях, можно увидеть, как покупатель держит упаковку с хлебом, а под пленкой прислонилась мертвая мышь.

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Батон с мышью обнаружили в АТБ

Это вызывает ужас и неприятные ощущения. Кто мог подумать, что такой подарок может быть упакован вместе с хлебом?

Неизвестно, как произошло и как отреагировали продавцы магазина на эту неприятную ситуацию. Но одно точно – покупателю совсем не было смешно получить такое "дополнение" к своему хлебу.

"Покупаешь хлеб, а там подарок", – говорится в сообщении.



В Киеве покупатель приобрел батон с мышью / Фото dtp.kiev.ua

В супермаркете, где обнаружили батон с мышью, проведут инспекцию

Главное управление Госпродпотребслужбы отреагировало на инцидент с батоном, в котором обнаружили мышь. Оказывается, что инцидент произошел в супермаркете АТБ по адресу г.Киев, ул. Генерала Потапова, 2

Поэтому 4 марта Главное управлением Госпродпотребслужбы в Киеве приступило к проведению внепланового инспектирования АТБ на основании обоснованного обращения физического лица о том, что при покупке хлеба в упаковке, покупателем обнаружена мышь.

"Факты и вопросы, ставшие предметом проведения внепланового мероприятия, устанавливаются. О результатах сообщим впоследствии", – говорится в сообщении.

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