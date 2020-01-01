Детям на Николаевщине подарили праздничные конфеты с червями: возмутительное видео
На Николаевщине на одном из новогодних праздников детям подарили конфеты, внутри которых были черви.
Видео обнародовали родители ребенка, которому попался такой презент, сообщает местное издание "Новости-N".
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Что это за заведение, которое дарило испорченные сладости – неизвестно.
Сладкие подарки с неприятным сюрпризом внутри: смотрите видео
К слову, ранее сеть шокировали фотографии из школы №66 в Одессе: там учеников неделю кормили супом с червями.
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