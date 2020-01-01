Детям на Николаевщине подарили праздничные конфеты с червями: возмутительное видео

На Николаевщине на одном из новогодних праздников детям подарили конфеты, внутри которых были черви.

Видео обнародовали родители ребенка, которому попался такой презент, сообщает местное издание "Новости-N". Читайте также: Плесень и космические платежки – семья с приемными детьми получила "подарок" от государства Что это за заведение, которое дарило испорченные сладости – неизвестно. Сладкие подарки с неприятным сюрпризом внутри: смотрите видео К слову, ранее сеть шокировали фотографии из школы №66 в Одессе: там учеников неделю кормили супом с червями.