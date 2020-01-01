Дітям на Миколаївщині подарували цукерки з хробаками: обурливе відео
На Миколаївщині на одному з новорічних свят дітям подарували цукерки, всередині яких були хробаки.
Відео оприлюднили батьки дитини, котрій попався такий презент, повідомляє місцеве видання "Новости-N".
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Що це за заклад, який роздаровував зіпсовані солодощі – невідомо.
Солодкі подарунки з неприємним сюрпризом усередині: дивіться відео
До слова, раніше мережу шокували фотографії зі школи №66 в Одесі: там учнів тиждень годували супом з хробаками.
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