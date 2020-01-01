Дітям на Миколаївщині подарували цукерки з хробаками: обурливе відео

На Миколаївщині на одному з новорічних свят дітям подарували цукерки, всередині яких були хробаки.

Відео оприлюднили батьки дитини, котрій попався такий презент, повідомляє місцеве видання "Новости-N". Читайте також: Пліснява та космічні платіжки – родина з прийомними дітьми отримала "подарунок" від держави Що це за заклад, який роздаровував зіпсовані солодощі – невідомо. Солодкі подарунки з неприємним сюрпризом усередині: дивіться відео До слова, раніше мережу шокували фотографії зі школи №66 в Одесі: там учнів тиждень годували супом з хробаками.