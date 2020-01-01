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      Дітям на Миколаївщині подарували цукерки з хробаками: обурливе відео

      239 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото / parents.com

      На Миколаївщині на одному з новорічних свят дітям подарували цукерки, всередині яких були хробаки.

      Відео оприлюднили батьки дитини, котрій попався такий презент, повідомляє місцеве видання "Новости-N".

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      Що це за заклад, який роздаровував зіпсовані солодощі – невідомо. 

      Солодкі подарунки з неприємним сюрпризом усередині: дивіться відео

      До слова, раніше мережу шокували фотографії зі школи №66 в Одесі: там учнів тиждень годували супом з хробаками.

      Два телеканали показали новорічне привітання Порошенка замість Зеленського: відео
      сьогодні
      9406
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Миколаєва Діти і неповнолітні
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