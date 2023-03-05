На фото, яке було розміщено в соціальних мережах, можна побачити, як покупець тримає упаковку із хлібом, а під плівкою притулилася мертва миша.

До речі Ковбаса з туалетного паперу чи мишей: правда та міфи про продукти, які купляємо в супермаркеті

Батон з мишею виявили в АТБ

Це викликає жах та неприємні відчуття. Хто міг подумати, що такий подарунок може бути упакований разом з хлібом?

Невідомо, як таке сталося та як відреагували продавці магазину на цю неприємну ситуацію. Але одне точно – покупцеві зовсім не було смішно отримати такий "додаток" до свого хліба.

"Купуєш хліб, а там подарунок", – йдеться у повідомленні.



У Києві покупець придбав батон з мишею / Фото dtp.kiev.ua

У супермаркеті, де виявили батон з мишею, проведуть інспекцію

Головне управління Держпродспоживслужби відреагувало на інцидент з батоном, в якому знайшли мишу. Виявляється, що інцидент стався в супермаркеті АТБ за адресою м.Київ, вул. Генерала Потапова, 2

Тому 4 березня Головне управлінням Держпродспоживслужби в Києві розпочало проведення позапланового інспектування АТБ на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про те, що при купівлі хлібу в упаковці, покупцем виявлено мишу.

"Факти та питання, що стали предметом проведення позапланового заходу, встановлюються. Про результати повідомимо згодом", – йдеться у повідомленні.

У Дніпрі продали хліб з губкою для посуду всередині