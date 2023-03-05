На фото, яке було розміщено в соціальних мережах, можна побачити, як покупець тримає упаковку із хлібом, а під плівкою притулилася мертва миша.
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Батон з мишею виявили в АТБ
Це викликає жах та неприємні відчуття. Хто міг подумати, що такий подарунок може бути упакований разом з хлібом?
Невідомо, як таке сталося та як відреагували продавці магазину на цю неприємну ситуацію. Але одне точно – покупцеві зовсім не було смішно отримати такий "додаток" до свого хліба.
"Купуєш хліб, а там подарунок", – йдеться у повідомленні.
У Києві покупець придбав батон з мишею / Фото dtp.kiev.ua
У супермаркеті, де виявили батон з мишею, проведуть інспекцію
Головне управління Держпродспоживслужби відреагувало на інцидент з батоном, в якому знайшли мишу. Виявляється, що інцидент стався в супермаркеті АТБ за адресою м.Київ, вул. Генерала Потапова, 2
Тому 4 березня Головне управлінням Держпродспоживслужби в Києві розпочало проведення позапланового інспектування АТБ на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про те, що при купівлі хлібу в упаковці, покупцем виявлено мишу.
"Факти та питання, що стали предметом проведення позапланового заходу, встановлюються. Про результати повідомимо згодом", – йдеться у повідомленні.
У Дніпрі продали хліб з губкою для посуду всередині
- Інциденти, коли покупці знаходять неочікувані "сюрпризи" в продуктах, стаються час від часу. У 2021 році в одному із магазинів Дніпра продали бракований хліб. Всередині покупець виявив не надто приємний "сюрприз" – губку для миття посуду зелено-жовтого кольору.
- Судячи з фотографій, оприлюднених у мережі, це був нарізаний хліб "Петриківський", виготовлений на Дніпровському хлібокомбінаті №5. Користувачі соцмереж з гумором сприйняли такий інцидент.
- Водночас обурливий випадок у 2020 році стався в Миколаївській області. На одному з новорічних свят дітям подарували цукерки, всередині яких були хробаки.
- Також мережу шокували фотографії зі школи №66 в Одесі, де учнів тиждень годували супом з хробаками.