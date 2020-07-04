Американці бояться інопланетян, непальці лякають туристів легендами про йеті, а пуерторіканські фермери сполохали весь світ розповідями про чупакабру. Однак якби в Україні був свій Стівен Кінг, то дія його дебютного роману мала б розгортатися у продуктовому магазині. Саме там живе справжній жах нашого народу.

Ковбаса – з туалетного паперу, молоко – з пральним порошком, крабові палички – взагалі продукт нафтохімії. Про найпоширеніші міфи про продукти читайте у програмі "Обережно, міф!" на 24 каналі.

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Список підроблених продуктів передається з покоління у покоління, а тепер ще й інтернет щодня підкидає нові страшні викриття. То чи потрапляє до наших тарілок хоч щось справжнє?

Міф 1: Підробляють усе

Люди часто звикли думати, що підробляють повністю усі продукти. До прикладу, вірять, що рис та яйця роблять з поліетилену, адже в мережі є такий відеоролик.

Це міф. Це дуже смішно. Не буває такого. Кожна людина це зможе побачити,

– сказала голова ГО "Громадський контроль" захисту прав споживачів Владислава Миронова.

Експерт з якості харчових продуктів, професор КНТЕУ Олена Сидоренко пояснила, що часто такі здогадки виникають, тому що споживачі не знають властивостей товару. "Наприклад, один із ваших колег дуже багато показує, як горить шоколад. Певної марки. А шоколад будь-який горить. Там мало води і багато вуглеводів, тому він може горіти. Як, до речі, і рис. Може також горіти", – заявила Сидоренко.

Вона запевнила, що ці всі дії фальсифікують, адже це комусь вигідно.

Правда і міфи про молочні продукти

► Правда: Молочні продукти підробляють найбільше

Олена Сидоренко зазначила, що понад 75% молока – це приватні господарства, а вони не можуть давати стабільну якість і кількість молока. Це дефіцитна сировина. Саме тому його розбавляють, часто додають вапно. Інколи навіть пральні порошки – це для того, щоб продукт при здачі показав більшу жирність.

"Але таке молоко воно глибоко переробляється. Це другосортне молоко. І вже декілька років намагаються заборонити прийом другосортного молока від населення, але не можуть наразі відмовитись, тому що недостатньо молочної сировини", – сказала Сидоренко.



Міфи про молочні продукти / Фото kfsm.kiev

Виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов розповів, що морозиво не сильно тане у спекотну погоду та тримає форму – таке нереально у тому випадку, якщо морозиво натуральне.

► Правда: Масло не масляне

Максим Несміянов розповів, що поряд з Білою Церквою є завод, який "штампує" масло. В Києві продають по 22 гривні шматок 200-грамового масла. В Білій Церкві – по 14 гривень таке ж масло. "Ми приїжджаємо на виробництво – там Чорнобиль. Старі молоковози, а молоком навіть не пахне", – сказав Несміянов.

"От якраз масло – це той продукт, який дуже вигідно фальсифікувати, тому що він не потребує високотехнологічного обладнання. Заходить великий відсоток пальмової олії, різних гідрожирів. Є вітчизняний, який виробляється з рослинної олії", – зазначила Сидоренко.

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Владислава Миронова розповіла про дослідження, яке вони проводили. "Взяли 4 зразки масла. В 2 зразках було 100% не молочного жиру, а ще в 2 зразках – 100% молочного. Ми кинули брусочок масла в окріп, розбовтали і дивилися. Всі зразки поводилися однаково. Цей метод недієвий. В домашніх умовах дуже важко виявити чи натуральний це продукт", – запевнила Миронова.

Вона додала, що історія про те, що якість масла видно по тому, чи кришиться воно – це теж міф.

Якщо ви купуєте масло в супермаркеті, і воно має м'яку структуру в холодильнику, це говорить про те, що воно теж фальсифіковане,

– сказала Сидоренко.

► Міф 2: Справжнє масло – тільки 82% жирності

Експерти зазначили, що це точно не правда.

В нас є стандарт, який дозволяє виробляти масло і 72% – це теж натуральний продукт,

– сказала Миронова.

Олена Сидоренко пояснила, що від 69% до 83% може бути якісне масло. Однак в одному з них є більше сироватки.

► Міф 3: Краще – маргарин

Олена Сидоренко розповіла, що в 1990-х роках люди вважали, що маргарин – це легке масло. Люди думали, що маргарин – корисний, його треба споживати людям похилого віку.

Одна справа їсти маргарин відомого виробника, інша – підроблене. В його основі рослинні жири,

– сказав Несміянов.

За словами Сидоренко, чим більше будь-яка олія – соняшникова, пальмова, кукурудзяна – піддається хімічній обробці, тим менше вона корисна.Через це існує діабет 2 типу, ССЗ і величезна динаміка дитячої онкології в Україні.



Маргарин шкідливий для здоров'я / Фото roscontrol

Правда і міфи про ковбасу та ікру

► Правда: Ковбаса без м'яса

"Згадайте вартість туалетного паперу. І де його можна було знайти. Це був перший дефіцит! Яким чином такий дефіцит можна додавати в ковбасу? Ніяк", – пояснила Олена Сидоренко.

Однак вона погодилась, що часто попадаються нехарактерні домішки. Швидше могли бути навіть такі:

щетина;

зуби мишей;

хвости щурів.

Все через те, що вранці, коли запускали м'ясорубку для пельменів, дуже часто вона "пищала".



Ковбаса буває без м'яса / Фото susidy

Максим Несміянов розповів, що є ковбаса, яка не псується навіть під прямим сонячним променем. Запевнив, що це спеціальна технологія.

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Це так званий м'ясний клей, коли залишки різні від великих шматків м'яса склеюються в єдину таку сировину, – розповіла Сидоренко.

Вона додала, що це поширено в різних країнах, але для недорогих виробів. Це дійсно є, це не міф.

Якщо ковбаса продається по 39 гривень за кілограм, то з заводу вона виходить десь по 15 гривень. Уявляєте? Вода дорожча, ніж палиця ковбаси,

– зазначив Несміянов.

► Міф 4: Справжню ікру видно у зародку

За словами експертів, підроблена ікра досі є в Україні. Є навіть така, яка не псується без холодильника.



Перед Новим роком ікру дуже підробляють / Фото cheline

"Одна справа ікра, інша – це імітатори ікри, вони коштують в десятки разів дешевше. Але якщо ми говоримо про аналоги ікри, які почалися з 60-х років, на основі курячих яєць, це корисний продукт, але це не рибний продукт, – заявила Сидоренко.

Експерти додали, що найчастіше підробляють ікру напередодні Нового року.

Якщо ікра не тріскається, а просто розчиняється у вас у роті, то це теж говорить про те, що вона фальсифікована,

– додала Сидоренко.

► Міф 5: Дегустація покаже

Владислава Миронова пояснила, що за смаковими якостями дуже важко відрізняти натуральний продукт від підробленого.

Виробники навчилися використовувати ароматизатори, стабілізатори, наповнювачі, які будуть ідентичні натуральним. Коли споживач куштує, він за смаковими якостями не зможе відрізняти,

– сказала Миронова.

Як ствердила Сидоренко, фальсифікації бувають настільки унікальні, що важко собі уявити. Часто відрізнити продукти можна лише в лабораторії.