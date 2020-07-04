Американцы боятся инопланетян, непальцы пугают туристов легендами о йети, а пуэрториканские фермеры всполошили весь мир рассказами о чупакабре. Но если бы в Украине был свой Стивен Кинг, то действие его дебютного романа должно было бы разворачиваться в продуктовом магазине. Именно там живет настоящий ужас нашего народа.

Колбаса – из туалетной бумаги, молоко – с стиральным порошком, крабовые палочки – вообще продукт нефтехимии. О самых распространенных мифах о продуктах читайте в программе "Осторожно, миф!" на 24 канале.

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Список поддельных продуктов передается из поколения в поколение, а теперь еще и интернет ежедневно подбрасывает новые страшные разоблачения. Так попадает ли в наши тарелким хоть что-то настоящее?

Миф 1: Подделывают все

Люди часто привыкли думать, что подделывают полностью все продукты. К примеру, верят, что рис и яйца делают из полиэтилена, ведь в сети есть такой видеоролик.

Это миф. Это очень смешно. Не бывает такого. Каждый человек это сможет увидеть,

– сказала председатель ОО "Общественный контроль защиты прав потребителей" Владислава Миронова.

Эксперт по качеству пищевых продуктов, профессор КНТЭУ Елена Сидоренко пояснила, что часто такие догадки возникают, потому что потребители не знают свойств товара. "Например, один из ваших коллег очень много показывает, как горит шоколад. Определенной марки. А шоколад любой горит. Там мало воды и много углеводов, поэтому он может гореть. Как, кстати, и рис. Может также гореть", – заявила Сидоренко.

Она заверила, что эти все действия фальсифицируют, ведь это кому-то выгодно.

Правда и мифы о молочных продуктах

► Правда: Молочные продукты подделывают больше всего

Елена Сидоренко отметила, что более 75% молока – это частные хозяйства, а они не могут давать стабильное качество и количество молока. Это дефицитное сырье. Именно поэтому его разбавляют, часто добавляют известь. Иногда даже стиральные порошки – это для того, чтобы продукт при сдаче показал большую жирность.

"Но такое молоко, оно глубоко перерабатывается. Это второсортное молоко. И уже несколько лет пытаются запретить прием второсортного молока от населения, но не могут пока отказаться, потому что недостаточно молочного сырья", – сказала Сидоренко.



Мифы о молочных продуктах / Фото kfsm.kiev

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов рассказал, что если мороженое не сильно тает в жаркую погоду и держит форму – такое нереально в том случае, если мороженое натуральное.

► Правда: Масло не масляное

Максим Несмиянов рассказал, что рядом с Белой Церковью есть завод, который "штампует" масло. В Киеве продают по 22 гривны кусок 200-граммового масла. В Белой Церкви – по 14 гривен такое же масло. "Мы приезжаем на производство – там Чернобыль. Старые молоковозы, а молоком даже не пахнет", – сказал Несмиянов.

"Вот как раз масло – это тот продукт, который очень выгодно фальсифицировать, потому что он не требует высокотехнологичного оборудования. Заходит большой процент пальмового масла, различных гидрожиров. Есть отечественный, который производится из растительного масла", – отметила Сидоренко.

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Владислава Миронова рассказала об исследовании, которое они проводили. "Взяли 4 образца масла. В 2 образцах было 100% не молочного жира, а еще в 2 образцах – 100% молочного. Мы бросили брусочек масла в кипяток, разболтали и смотрели. Все образцы вели себя одинаково. Этот метод недейственный. В домашних условиях очень трудно обнаружить натуральный продукт", – заверила Миронова.

Она добавила, что история о том, что качество масла видно по тому, крошится ли оно – это тоже миф.

Если вы покупаете масло в супермаркете, и оно имеет мягкую структуру в холодильнике, это говорит о том, что оно тоже ненастоящее,

– сказала Сидоренко.

► Миф 2: Настоящее масло только 82% жирности

Эксперты отметили, что это точно неправда.

У нас есть стандарт, который позволяет производить масло и 72% – это тоже натуральный продукт,

– сказала Миронова.

Елена Сидоренко пояснила, что от 69% до 83% может быть качественное масло. Однако в одном из них будет больше сыворотки.

► Миф 3: Лучше – маргарин

Елена Сидоренко рассказала, что в 1990-х годах люди считали, что маргарин – это легкое масло. Люди думали, что маргарин полезный, его надо потреблять пожилым людям.

Одно дело есть маргарин известного производителя, другое – поддельный. В его основе растительные жиры,

– сказал Несмиянов.

По словам Сидоренко, чем больше любое масло – подсолнечное, пальмовое, кукурузное – подвергается химической обработке, тем менее оно полезно. Из-за этого мы имеем диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания и огромная динамика детской онкологии в Украине.



Маргарин вреден для здоровья / Фото roscontrol

Правда и мифы о колбасе и икре

► Правда: Колбаса без мяса

"Вспомните стоимость туалетной бумаги. И где ее можно было найти. Это был первый дефицит! Каким образом такой дефицит можно добавлять в колбасу? Никаким", – пояснила Елена Сидоренко.

Однако она согласилась, что часто попадаются нехарактерные примеси. Скорее могли быть даже такие:

щетина;

зубы мышей;

хвосты крыс.

Все из-за того, что утром, когда запускали мясорубку для пельменей, очень часто она "пищала".



Колбаса бывает без мяса / Фото susidy

Максим Несмиянов рассказал, что есть колбаса, которая не портится даже под прямыми солнечными лучами. Заверил, что это специальная технология.

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Это так называемый мясной клей, когда остатки разные от больших кусков мяса склеиваются в единое такое сырье, – рассказала Сидоренко.

Она добавила, что это распространено в разных странах, но для недорогих изделий. Это действительно есть, это не миф.

Если колбаса продается по 39 гривен за килограмм, то с завода она выходит где-то по 15 гривен. Представляете? Вода дороже, чем палка колбасы,

– отметил Несмиянов.

► Миф 4: Настоящую икру видно по зародышу

По словам экспертов, поддельная икра до сих пор есть в Украине. Есть даже такая, которая не портится без холодильника.



Перед Новым годом икру очень много подделывают / Фото cheline

"Одно дело икра, другое дело – аналоги икры, они стоят в десятки раз дешевле. Но если мы говорим об аналогах икры, которые начались с 60-х годов, на основе куриных яиц, это полезный продукт, но это не рыбный продукт, – заявила Сидоренко.

Эксперты добавили, что чаще всего подделывают икру накануне Нового года.

Если икра не лопается, а просто растворяется у вас во рту, то это тоже говорит о том, что она фальсифицирована,

– добавила Сидоренко.

► Миф 5: Дегустация покажет

Владислава Миронова пояснила, что по вкусовым качествам очень трудно отличить натуральный продукт от поддельного.

Производители научились использовать ароматизаторы, стабилизаторы, наполнители, которые будут идентичны натуральным. Когда потребитель пробует, он по вкусовым качествам не сможет отличить,

– сказала Миронова.

Как подтвердили Сидоренко, фальсификации бывают настолько уникальны, что трудно себе представить. Часто отличить продукты можно только в лаборатории.