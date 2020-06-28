Фраза "сіль – біла смерть" схоже навічно вкорінилася у наш побут, ми все частіше бігаємо по торгових площах супермаркетів у пошуках більш-менш корисного продукту. А коли вона розсипається – завмираємо в очікуванні сварки. Чи справді сіль така страшна, як її описують – читайте далі.

За даними ВООЗ, українці споживають удвічі більше норми солі на день. І це при тому, що колись такий популярний дієтолог як Поль Брегг вважав, що без неї можна прожити. Про це йдеться у програмі "Обережно, міф!" на 24 каналі.

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"Білу смерть" узагалі називав причиною ледь не усіх захворювань. У середині 70-х його книга "Чудо голодування" стала справжнім хітом радянського самвидаву. Паралельно із цим набирали популярності і безсолеві дієти. Навколо них уже десятиліття точаться суперечки. А соляні міфи досі залишаються незмінними.

Міф № 1. Людина може прожити без солі

Медична журналістка Дарка Озерна запевняє, що людина не може прожити без солі, адже це іони і Натрію, і Хлору, які має людина у великій кількості.

"Вони потрібні, щоб у нас утворювався шлунковий сік, щоб наші нейрони підтримували мембранний потенціал, тобто були або збудженими, або погаслими, як то кажуть. Натрій потрібен для роботи серця, так само, як і Калій, для усіх заряджених мембран нашого тіла", – пояснила Дарка Озерна.



Людина не може прожити без солі / Фото Unsplash / Jason Tuinstra

"Якщо ми говоримо про додану сіль, то в принципі, може, тому що дуже багато продуктів, які ми їмо, містять в собі сіль. Якщо говорити про норми для здорової людини, то це 15 грамів солі. 10 грамів ми отримуємо з м'яса, круп, овочів та з різних продуктів", – зазначила експертка збалансованого харчування Лора Філіппова.

Як надлишок солі діє на організм?

Науковці університету в Бонні виявили, що надмірне споживання солі зменшує здатність організму боротися із бактеріями. Такий експеримент провели спочатку на мишах, а потім і на людях. У тих, хто споживали на 6 грамів більше від звичної добової норми солі, вже за тиждень специфічні імунні клітини знижували здатність поглинати та вбивати бактерії.

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"У всьому має бути золота середина. Ви не повинні зловживати багато солі, бо є дуже багато ризиків і факторів, зокрема затримується рідина, порушується електролітний обмін. Просто потрібно солити мало", – сказала Лора Філіппова.

Міф №2. Морська сіль корисніша за звичну кухонну

Експертка збалансованого харчування наголошує, що це неправда і жодної різниці між ними немає, це та ж сама формула.

"Це міф, тому що морська сіль містить насправді рештки багатьох інших мінералів. Вона начебто збагачена ними, але їхня кількість є абсолютно не суттєвою, щоб покрити будь-які потреби в мінералах. Це нічого не змінює, тому що це переважно Натрій хлорид. Єдина сіль, яка доведено є корисною – це йодована сіль", – сказала Дарка Озерна.



Морська сіль абсолютно не відрізняється від звичайної / Фото Pixabay

Чи варто звертати увагу на термін придатності солі?

Обов'язково! Особливо, якщо ви маєте йодовану сіль у власному раціоні. Чому дефіцит йоду такий небезпечний? І чи може йодована сіль його, цей самий дефіцит, заповнити краще, ніж йодовані сіточки по всьому тілу?

Сіль йодована корисна, якщо вона зберігалася недовго. Поступово зі збільшенням періоду зберігання зменшується вміст йоду. При консервуванні не варто використовувати йодовану сіль, тому що йод термічно нестійкий. Ви не будете мати консерви, які збагачені йодом крім того ви можете мати потемніння продукту, можете мати додаткову консистенцію, яка утворюється при взаємодії з такою сіллю", – пояснила Сидоренко.

Міф №3. Надмірна кількість солі відкладається в організмі і "впливає" на суглоби

"Люди просто трохи плутають відкладення солей зі справжньою сіллю, це трохи по-іншому відбувається. Це складний процес, коли ми говоримо про хвороби суглобів, то відкладення солі, мається на увазі, це тоді, коли люди їдять багато білкової їжі, субпродукти, багато м'яса, багато фастфуду, споживають алкоголь", – зазначила Лора Філіппова.



Сіль відкладається в суглобах через надмірне споживання фастфуду / Фото Unsplash / Emmy Smith

"Натрій хлор дуже добре розчинний у воді не може у нас десь відкладатися. У нас хрустять суглоби, бо вони втрачають рідину і там утворюються бульбашки з повітря, які при роботі суглоба роблять "чпок" і ми це відчуваємо. Також у людей з надмірною вагою суглоби будуть зменшуватися від навантаження. На них тисне велика вага, тому вони втрачають еластичність. Це не через солі", – розповіла Дарка Озерна.

Міф №4. У мене нормальний кров'яний тиск, тому можу споживати солі скільки завгодно

Дарка Озерна переконана, що гіпертонія – хронічна, вона дуже добре керується, з нею можна жити за трьох умов:

перше – ми не пересолюємо, а зменшуємо поступово споживання солі. Це дуже дешева надійна порада, яка фігурує у всіх звітах Всесвітньої організації охорони здоров'я, у всіх рекомендацій Охорони здоров'я в Україні, цьому присвячені цілі компанії;

друге – підтримка адекватної ваги;

третє – похід до лікаря, який нам прописує ліки. Навіть, якщо з нами щось трапиться, то інші люди мають знати, що нам їх треба дати.



Людина з гіпертонією має поступово зменшувати споживання солі / Фото Pixabay

При цьому знайте, що доволі багато солі є у ковбасах, хлібі та навіть карамелі. Але ж хіба про її підвищений вміст можна прочитати на етикетках? Уже минули ті часи, коли сіль була на вагу золота, тому споживайте помірно.