Фраза "соль – белая смерть" похоже навечно укоренилась в наш быт, мы все чаще бегаем по торговым площадкам супермаркетов в поисках более-менее полезного продукта. А когда она рассыпается – замираем в ожидании ссоры. Действительно ли соль так страшна, как ее описывают – читайте дальше.

По данным ВОЗ, украинцы потребляют вдвое больше нормы соли в день. И это при том, что когда-то такой популярный диетолог как Поль Брэгг считал, что без нее можно прожить. Об этом говорится в программе "Осторожно, миф!" на 24 канале.

В предыдущем выпуске Как не выпить шмурдяк: популярные мифы о вине

"Белую смерть" вообще называл причиной чуть ли не всех заболеваний. В середине 70-х его книга "Чудо голодание" стала настоящим хитом советского самиздата. Параллельно с этим набирали популярности и бессолевые диеты. Вокруг них уже десятилетиями идут споры. А соляные мифы до сих пор остаются неизменными.

Миф № 1. Человек может прожить без соли

Медицинская журналистка Дарка Озерна уверяет, что человек не может прожить без соли, ведь это ионы Натрия и Хлора, которые человек имеет в большом количестве.

"Они нужны, чтобы у нас образовался желудочный сок, чтобы наши нейроны поддерживали мембранный потенциал, то есть были или возбужденными, или потухшими, как говорится. Натрий нужен для работы сердца, так же, как и Калий, для всех заряженных мембран нашего тела", – пояснила Дарка Озерна.



Человек не может прожить без соли / Фото Unsplash / Jason Tuinstra

"Если мы говорим о добавленной соли, то в принципе, может, потому что очень много продуктов, которые мы едим, содержат в себе соль. Если говорить о норме для здорового человека, то это 15 граммов соли. 10 граммов мы получаем из мяса, круп, овощей и разных продуктов", – отметила эксперт сбалансированного питания Лора Филиппова.

Как избыток соли действует на организм?

Ученые университета в Бонне обнаружили, что чрезмерное потребление соли уменьшает способность организма бороться с бактериями. Такой эксперимент провели сначала на мышах, а затем и на людях. У тех, кто потреблял на 6 граммов больше обычной суточной нормы соли, уже за неделю специфические иммунные клетки снижали способность поглощать и убивать бактерии.

Интересно Мифы о сахаре: насколько вреден и нужны ли заменители

"Во всем должна быть золотая середина. Вы не должны злоупотреблять большим количеством соли, потому что есть очень много рисков и факторов, в частности задерживается жидкость, нарушается электролитный обмен. Просто нужно солить мало", – сказала Лора Филиппова.

МИФ №2. Морская соль полезнее привычной кухонной

Эксперт сбалансированного питания отмечает, что это неправда и никакой разницы между ними нет, это та же формула.

"Это миф, потому что морская соль содержит на самом деле останки многих других минералов. Она якобы обогащена ими, но их количество является абсолютно не существенным, чтобы покрыть любые потребности в минералах. Это ничего не меняет, потому что это преимущественно Натрий хлорид. Единственная соль, которая доказано является полезной – это йодированная соль", – сказала Дарка Озерна.



Морская соль абсолютно не отличается от обычной / Фото Pixabay

Стоит ли обращать внимание на срок годности соли?

Обязательно! Особенно, если вы употребляете йодированную соль в собственном рационе. Почему дефицит йода так опасен? И может ли йодированная соль его, этот самый дефицит, восполнить лучше, чем йодированные сеточки по всему телу?

Соль йодированная полезна, если она хранилась недолго. Постепенно с увеличением периода хранения уменьшается содержание йода. При консервировании не стоит использовать йодированную соль, потому что йод термически неустойчивый. Вы не будете иметь консервы, которые обогащены йодом, кроме того вы можете иметь потемнение продукта, можете иметь дополнительную консистенцию, которая образуется при взаимодействии с такой солью", – пояснила Сидоренко.

Миф №3. Чрезмерное количество соли откладывается в организме и "влияет" на суставы

"Люди просто немного путают отложения солей с настоящей солью, это немного по-другому происходит. Это сложный процесс, когда мы говорим о болезни суставов, то отложение соли, имеется в виду, это тогда, когда люди едят много белковой пищи, субпродукты, много мяса, много фастфуда, употребляют алкоголь", – отметила Лора Филиппова.



Соль откладывается в суставах из-за чрезмерного потребления фастфуда / Фото Unsplash / Emmy Smith

"Натрий хлор, очень хорошо растворенный в воде, не может у нас где-то откладываться. У нас хрустят суставы, поскольку они теряют жидкость и там образуются пузырьки воздуха, которые при работе сустава делают "чпок" и мы это чувствуем. Также у людей с избыточным весом суставы будут уменьшаться от нагрузки. На них давит большой вес, поэтому они теряют эластичность. Это не из-за соли", – рассказала Дарка Озерна.

Миф №4. У меня нормальное кровяное давление, поэтому могу потреблять соли сколько угодно

Дарка Озерна убеждена, что гипертония – хроническая, она очень хорошо управляется, с ней можно жить при трех условиях:

первое – мы не пересаливаем, а уменьшаем постепенно потребление соли. Это очень дешевый надежный совет, который фигурирует во всех отчетах Всемирной организации здравоохранения, во всех рекомендациях здравоохранения в Украине, этому посвящены целые компании;

второе – поддержание адекватного веса;

третье – поход к врачу, который нам прописывает лекарства. Даже, если с нами что-то случится, то другие люди должны знать, что нам их надо дать.



Человек с гипертонией должен постепенно уменьшать потребление соли / Фото Pixabay

При этом знайте, что довольно много соли в колбасах, хлебе и даже карамели. Но разве о ее повышенном содержании можно прочитать на этикетках? Уже прошли те времена, когда соль была на вес золота, поэтому потребляйте умеренно.