Мифы о сахаре: насколько он вреден и нужны ли заменители

Сладости вызывают зависимость, как и любой наркотик. Кушайте сладенькое, потому что это улучшает умственную деятельность. Самогон на фруктозе – самый полезный продукт для печени. И еще много странных утверждений про сахар. Если не разрушить эти мифы, эпидемию сахарного диабета – точно не остановить. Подробнее – читайте в материале.

Нам всегда хотелось сладкого

Действительно, наш мозг питается глюкозой, а потому на сладкое тянуло наших предков еще с пещерных времен. Родиной сахара считается Индия. Там примерно 3 тысячи лет назад уже выращивали сахарный тростник. Чтобы в 5 веке нашей эры разработать процесс кристаллизации сахара.

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В Европу, а точнее в Британию, "белое золото" попало только в 13 веке. И эта специя – именно так тогда охарактеризовывали сахар – была насколько дорогой, что позволить ее могли только короли и знать. Новая эра сахара началась в 1747 году, когда немецкий химик Андреас Маргграф в микроскоп разглядел сладкие кристаллы на тонких срезах сахарной свеклы.

Мозг и сахар

Александр Скороход – научный сотрудник Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, кандидат биологических наук – утверждает, что нашему мозгу действительно нужны сахар и углеводы.

Когда мы едим сладкое, то у нас повышается уровень глюкозы в крови. Медицинская журналистка Дарка Озерная подчеркивает: в общем, он повышается не только от сладкого, а от любой пищи, которая содержит углеводы. Но с сахаром это происходит стремительнее, с чем и связано большинство вопросов о его вреде.

Нутрициолог София Рожко советует не забывать, что сахар вреден в больших количествах, однако его демонизировали в последнее время. Так как с его потреблением мозг действительно получает удовольствие – со временем улучшается настроение.

Разница между коричневым и белым сахаром

"Это действительно миф, потому что белый сахар производится из сахарной свеклы, коричневый – из сахарного тростника. Но по сути он практически идентичен: что тот имеет высокий гликемический уровень, что другой. Поэтому потреблять больше коричневого – в принципе, нет смысла", – объяснил Александр Скороход.

София Рожко рассказала, что существуют производители, которые просто красят белый сахар в коричневый – и это еще одно доказательство тому, что не стоит заострять внимание на их разнице.

Коричневый и белый сахар / Фото Nick Demou та Suzy Hazelwood, Pexels

Сахар используют во многих продуктах

Рожко отмечает: да, во многие продукты добавляют сахар, особенно – в детские, для того, чтобы малышам больше хотелось это употреблять, а иногда – просить снова. Скороход советует объяснять детям, что такое сахар, и почему нельзя его употреблять много. При этом, не стоит "перегибать" палку. К тому же, родители также должны предоставлять соответствующий пример своим пищевым поведением.

Фруктоза, сахар, заменители

Конечно, лучше есть сладкие фрукты, где есть фруктоза, чем рафинированный сахар или кондитерские изделия – убежден Скороход. Однако при этом не стоит забывать, что есть фрукты килограммами – не стоит, особенно если вы мало двигаетесь. Это так же может привести к ожирению, диабету, другим проблемам сердечно-сосудистой системы.

Фрукты лучше, чем кондитерские изделия, но главное – не переборщить / Фото Brenda Godinez та Rod Long, Unsplash

Кто-то скажет, чтобы избежать проблем, нужно употреблять фруктозу или сахарозаменители. Но современная наука пересматривает постоянно свои же исследования. И если раньше фруктозу прописывали и диабетикам, то сейчас 150 граммов фруктозы в день – это все (Исследование: European Journal of Nutrition, 2016).

Сахарозаменители не полезнее сахара, а иногда могут быть даже вреднее – отмечает Озерная. Сахарозаменители советуют только в тех случаях, когда у человека ожирение, когда человеку надо сокращать все, что только можно в своем рационе, чтобы он мог потерять вес и пойти в спортзал двигаться дальше. Это же подтверждает и Скороход – сахарозаменители могут быть нужны во время болезни, или если это оправдано: например, у вас зависимость, а сахарозаменитель намного слаще и его можно использовать в меньшем количестве.

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Средняя норма потребления сахара

"Считается, что нам всем нужно 25 граммов добавленных сахаров в день – это 5 ложек сахара. Если мы съели условно конфету, то уже на сегодня все", – отметила медицинская журналистка.

Суть в том – добавляет Озерная – что в других продуктах (например, в молочных напитках) вы тоже можете получить глюкозу. И все это незаметный сахар в течение дня. Сахар можно употреблять, но нужно уметь это делать: не заменять сладким приемы пищи, не кушать сладкое перед приемом пищи, больше употреблять естественное (например, пастила, курага и т. п), не превышать норму.

Средняя норма потребления сахара – 30 граммов в день, и 50 граммов в день – для тех, кто ведет активный образ жизни. Одна чайная ложка содержит 4 – 6 граммов сахара.

"В стакане свежевыжатого апельсинового сока – 6 чайных ложек сахара – норма в день, 25 граммов. Если человек выпивает стакан фреша, все – его песенка завершилась на этот день", – рассказывает Рожко.

Проблемы от сахара и виноват ли только он

Сахар может влиять на сердечно-сосудистую систему, вызывать ожирение, диабет. Озерная отмечает, что большое количество глюкозы в крови влияет на состояние нашей кожи, в частности – вызывает морщины.

Медицинская журналистка объясняет, что в разные годы существовали различные исследования, каждый "тянул одеяло" на себя: кто-то причиной проблем называл животные жиры, кто-то – углеводы и сахар. Хотя на самом деле – все надо рассматривать в целом, в комплексе.



Необходимо обращать внимание на общий рацион / Фото Ella Olsson, Pexels

"Вся совокупность факторов играет роль. Например, сколько сахара мы едим, сколько жира, сколько из этого жира животного мы употребляем. Какая общая калорийность в течение дня. Сколько мы употребляем растворимой и нерастворимой клетчатки, которая способна, скажем, замаскировать все вредные продукты, которые мы едим. Это тоже все важно. Здесь коктейль обстоятельств играет роль", – подтверждает Рожко. Она же добавляет, что в Украине очень много больных диабетом, и поэтому так громко говорят о сахаре. Кроме того, украинцы еще и не проходят регулярные обследования – не сдают вовремя анализ крови.

Резкий отказ от сахара

Не стоит резко отказываться от сахара, начните с самого простого: просто добавляйте меньше в чай, а потом вообще уберите эту привычку. Это уже начало. И так с каждым шагом все дальше и дальше к лучшему питанию. К тому же, стоит не забывать, что все должно быть в комплексе. Одно только уменьшение сахара не поможет, если при этом вы, например, употребляете много жареной еды и так далее.

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Вывод

Итак, любой сахар разлагается в организме на фруктозу и глюкозу. Последняя нам необходима для полноценной работы мозга. Поэтому полностью отказываться от сладкого не стоит. Главное помнить, что во всем есть норма, предел. Избыток негативно влияет и на кожу, и на внутренние органы.

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