Кофеин – действительно ли он вреден: мифы о любимых напитках

И на кошек, и на собак, и на детей, и на взрослых – кофе, чай, особенно в неумеренных дозах действует одинаково. Тонизирующий эффект, повышенная активность – а потом, за несколько часов, все может внезапно закончиться. Несмотря на чувствительность кофеина, даже радость может превратиться в грусть. В каких напитках содержится кофеин, и как он действует на организм – читайте дальше.

Автор книги "Напиток перемен. Как кофе создал современный мир" Алексей Мустафин отметил, что кофе является повседневным напитком, утренним. Для того, чтобы проснуться, он обычно выпивает двойной эспрессо.

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Врач-диетолог, руководитель Центра нормализации веса Светлана Фус рассказала, что кофеин:

В первую очередь – тонизирующее действие;

Расширяет сосуды головного мозга, скелетной мускулатуры;

Усиливает суточный диурез, то есть мочеотделение;

Влияет на некоторые функции центральной нервной системы благодаря своему действию.

Наиболее популярными и применяемыми сортами кофейных бобов являются робуста и арабика. Содержание кофеина у них разное, преимущественно из-за ареала их прорастания.

Арабика растет высоко в горах. Там меньше вредителей, и, соответственно, кофейному дереву, как и кофеину, необходимо меньше защищаться.

Робуста – это куст долин и низин. Чтобы всякие жуки не уничтожали плоды и кору растения, оно выделяет больше горького кофеина.

Поэтому если хотите проснуться быстрее, выпейте не чистой арабики.

69% мирового рынка – это арабика, все остальное – робуста. И там ориентировочно 0,1 процента – это все остальное, такая экзотика,

– объяснила доцентка Национального университета пищевых технологий Елена Пивоваренко.

Экзотические виды кофе

Копи лювак – это когда азиатская пальмовая циветта ест кофе, не в состоянии его переварить. Люди это выбирают, жарят и пьют.



Азиатская пальмовая циветта

Еще есть кофе со слюной летучих мышей из Мадагаскара, или из синих высокогорий Ямайки. Люди, которые пробовали эту разновидность, отметили, что им смаковало как кофе, хоть и не самый лучший.

Вообще, кофеин содержится в листьях, семенах и плодах почти 60 разновидностей растений. Конечно, есть он и в чае, и в кофе.

Кому противопоказан кофеин?

По словам врача-диетолога Светланы Фус нужно понимать, что кофеин – это алкалоид пуринового ряда. То есть, в продуктах питания есть такие пуриновые основания, от избытка возникает подагра. Поэтому кофе вреден для тех, кто страдает этим заболеванием.

Алена Середа, координатор SCA Ukraine отметила, если человек после кофе почувствовал тремор в руках, состояние тревоги или головную боль, то это означает, что организм на 100% не воспринимает кофе, чай или любые другие энергетические напитки.

Эффект от кофеина начинается через 20-30 минут после употребления.

Люди, имеющие гастрит, дискинезию желчевыводящих путей, не очень хорошо воспринимают кофеин. Особенно, если пить кофе натощак. Это может закончиться симптомами гастрита, обострения проявлений гастродуоденальной зоны, и таким образом нарушается здоровье,

– рассказала Светлана Фус.

Миф №1. Кофеин провоцирует онкозаболевания, а также расстройства сердечно-сосудистой системы

"Миф о том, что кофе вызывает рак, уже давно опровергли. Собственно, можно прочитать немало исследований и британских, и американских ученых. Теоретически могу предположить, что это возникло вследствие борьбы с употреблением кофе со стороны других напитков", – пояснила Алена Середа, координатор SCA Ukraine.

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Известно, что кофе чистит сосуды, печень, почки. В нормальных дозах правильно обжаренный, качественный кофе, наоборот, больше влияет на организм. Зерно кофе, а также молотый кофе как напиток содержит достаточное количество антиоксидантов. В некоторых научных работах говорится о том, что этот напиток является профилактикой возникновения онкологических заболеваний.



Кофе не провоцирует онкологические заболевания

Миф №2. Кофеин вызывает привыкание и является психостимулятором

По словам журналиста Алексея Мустафина, концентрация кофеина в различных напитках, которые содержат это вещество, является не настолько высокой, чтобы иметь эффект, схожий с наркотиками.

Действие кофеина длится от 40 минут до 8 часов. Ученые не рекомендуют злоупотреблять этим веществом.

Когда человек употребляет кофе, это стимулирует умственную деятельность, тонизирует и этого эффекта хватает на 6-8 часов. Однако когда это проходит, организм начинает отходить в пониженный тонус, то есть, ухудшается память, а также различные активные функции. У человека может возникнуть апатия, и даже депрессия,

– рассказала врач-диетолог Светлана Фус.

Чемпион мира по приготовлению кофе в турке, Слава Бабич, отметил, что возникает привыкание к вкусу. То есть, если начать пить чай, организм привыкнет к этому напитку.

МИФ 3. Кофеин приводит к обезвоживанию организма и вымывает из него кальций

Ученые отмечают, что это очередной миф. Поскольку в кофе есть достаточно много микроэлементов, которые пополняют запасы организма. То есть, человек не может выпить такое количество этого напитка, чтобы вымыть из костей кальций.

Напомним: много зависит именно от количества употребленного кофеина. Известно, что от передозировки случались и смертельные случаи. Однако, причиной был вовсе не кофе, а именно энергетические напитки. Речь идет о 150 миллиграммах кофеина на килограмм веса. Если 80 килограммовый человек захочет свести счеты с жизнью с помощью кофе, то придется за раз выпить 150 чашек эспрессо.

По словам кандидата исторических наук Елены Пивоваренко, есть продукты, действие которых усиливает действие других. Так, например, для людей с низким давлением – лучше, чем любые быстрые лекарства, это выпить кофе с добавлением небольшого количества коньяка. Такая смесь очень быстро повышает давление.



Кофе с коньяком повышает давление

Миф №4. Чтобы протрезветь, нужно пить кофе, а не чай, в частности, при похмельи

Национальный координатор SCA Ukraine Алена Середа отметила, что между похмельем и кофе нет никакой связи. Наоборот, когда человек пьет кофе после похмелья, то это приводит к ухудшению состояния.

Вы и так имеете интоксикацию, поэтому кроме воды и адсорбирующих средств, не рекомендуется пить кофе. Это не поможет облегчить вам похмелье,

– отметила Алена Середа.

По мнению журналиста Алексея Мустафина, есть гораздо более эффективные средства противодействия похмельному синдрому. Поэтому кофе – это опять-таки миф, и дает эффект плацебо.

Впрочем, он добавил, что раньше кофе даже называли вытрезвителем. То есть, что до появления этого энергетического напитка люди гораздо больше употребляли алкоголя. Лишь с появлением кофе борьба за трезвость стала действительно эффективной.

Миф 5. Боитесь кофеина – пейте напитки без него

Светлана Фус, врач-диетолог рассказала, что сейчас по всем напиткам, которые якобы не имеют кофеина, существуют вопросы. В частности, и насколько это вещество удаляется из напитка.

По технологическим аспектам, отмечают, что кофеин удаляется на 92-98%. Какой-то процент все равно остается, и это зависит от технологии, а также каким образом происходит удаление кофеина,

– объяснила врач.

Специалисты отмечают, что нельзя утверждать, будто в напитках без кофеина совсем нет этого вещества. Там содержится минимальное содержание кофеина.

Влияет ли кофеин на беременных, или тех, кто планирует забеременеть?

Исследование Американского союза репродуктивной медицины, которое длилось в течение четырех лет, не показало прямой зависимости влияния кофеина и развития плода. Однако, если не злоупотреблять им. Поэтому, одна-две чашки кофе – это нормально.