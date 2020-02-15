18:49
15 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Месть Путину от Лукашенко. Московский квартирный вопрос Елизаветы II
      Вєсті Кремля
      22:01, 14 февраля
      Вести.UA: "Незабываемый" отдых Зеленского в Омане. Секс-ревизор Тищенко
      Вєсті.UA
      19:26, 14 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020

      Кофе: впечатляющие мифы о популярном напитке, в которые мы верим

      Осторожно, миф Читати новину українською

      С кофе связано немало мифов. К примеру, кофе не исчезнет из-за глобального потепления, а украинцы наиболее динамично потребляют этот чудо-напиток. Что из этого правда, а что нет – читайте дальше.

      История происхождения кофе

      Кандидат исторических наук Елена Пивоваренко сказала, что кофе пришел в Украину из Турции через Крым. Наши соседи не избегали конфликтов и зона напряжения всегда существовала, кроме того, набеги предусматривали коммуникацию.

      Интересно! Как на самом деле действуют афродизиаки: распространенные мифы

      Выражение "Пойдем на кофе" еще с давних времен предусматривало общения людей в комфортной обстановке, его не воспринимали буквально.

      Когда появился кофе, появился и способ ее коллективного употребления. Эти ячейки употребления кофе в кофейне стали публичным местом, где обсуждались общественные дела и распространялась пропаганда,
      – пояснил журналист и писатель Алексей Мустафин.

      Гораздо эффективнее было вести пропаганду в кофейнях. Ведь они, в отличие от мечетей, не контролировались. Это позволило османами вести информационную войну против своих противников и готовить почву для присоединения новых земель.


      Первые кофейни

      Нельзя утверждать, что в 17 – 18 веках были публичные кофейни. Отдельных заведений на украинских землях не было. Однако много административных зданий, в частности Черниговская ратуша имела специальную плиту для приготовления кофе.

      Первый украинец, начавший употреблять кофе

      Кто же стал первым украинцем, который начал употреблять кофе? Интересный факт описан в произведении "Путешествие Антиохийского патриарха Макария". Во время встречи с Богданом Хмельницким далекие гости поднесли гетману символические дары, среди них был сосуд с кофейными зернами. Уже тогда на Ближнем Востоке кофе умели варить и пить. И, вполне вероятно, что именно казацкая старшина во главе с гетманом стали первыми украинцами, которые попробовали кофейный тонизирующий напиток.

      Интересно, что в рукописях встречается название "кагве". Поэтому, если ваши бабушки и дедушки говорят "кохфе" или "кахве", то они не ошибаются. Наоборот они близки к историческим источникам,
      – отметила основательница проекта їzhakultura Елена Брайченко.


      Вероятно, казацкая старшина во главе с гетманом стали первыми украинцами, которые попробовали кофе

      Миф 1: Украинец научил Европу пить кофе

      В Украине есть миф о том, что Юрий Кульчицкий научил Европу пить кофе. Но на самом деле кофе научились пить задолго до Кульчицкого. Первый европеец, который познакомился с кофе, был Раувольф. И это было еще за столетие до Кульчицкого

      Он хорошо разбирался, знал всю эту турецкую историю. Он получил кофе, но оно сначала не пошло. Он прибег к хитростям – добавил в кофе сахар,
      – добавила Пивоваренко.

      А уж Кульчицкий изобрел способ сочетания кофе с молоком. Это смягчало его вкус и делало более приятным. Конечно, это способствовало распространению кофе в Европе.

      Миф 2: Молоко в кофе нейтрализует действие кофеина

      Чемпион мира по приготовлению кофе в турке Слава Бабич пояснил, что от добавления молока или воды кофеин никуда не денется. Он просто распространится на больший объем. А потом обратили внимание на то, что кофе с молоком улучшает состояние здоровья. После этого добавляли уже сливки – так возникли еще разновидности кофе.

      Больше – смотрите в видео.

      Чемпионат мира по биатлону-2020: онлайн-трансляция
      сегодня
      2411
      Автор: Ярослав Демяненко
      Теги: История Осторожно, миф
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:00 Відповідь ветерана Шарію: як АТОвець започаткував власний бізнес
      Леонід Остальцев 103
      сегодня , 18:00 Брошенный Богдан, миньоны Януковича и первые обещания Ермака – итоги программы "Голобородько"
      Антон Голобородько 58
      сегодня , 17:20 Выборы в США: сможет ли демократ Пит Буттиджедж стать лидером
      Світлана Попова 100
      сегодня , 17:00 Хорошковский завладел участками леса на Каневщине: суд вернул их государству
      Ірина Шиба 120
      сегодня , 16:00 Как ЕС поддерживает музыкальный сектор: вдохновляющие проекты и возможности для украинцев
      Альона Дмуховська 50
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук