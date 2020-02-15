Кофе: впечатляющие мифы о популярном напитке, в которые мы верим

С кофе связано немало мифов. К примеру, кофе не исчезнет из-за глобального потепления, а украинцы наиболее динамично потребляют этот чудо-напиток. Что из этого правда, а что нет – читайте дальше.

История происхождения кофе

Кандидат исторических наук Елена Пивоваренко сказала, что кофе пришел в Украину из Турции через Крым. Наши соседи не избегали конфликтов и зона напряжения всегда существовала, кроме того, набеги предусматривали коммуникацию.

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Выражение "Пойдем на кофе" еще с давних времен предусматривало общения людей в комфортной обстановке, его не воспринимали буквально.

Когда появился кофе, появился и способ ее коллективного употребления. Эти ячейки употребления кофе в кофейне стали публичным местом, где обсуждались общественные дела и распространялась пропаганда,

– пояснил журналист и писатель Алексей Мустафин.

Гораздо эффективнее было вести пропаганду в кофейнях. Ведь они, в отличие от мечетей, не контролировались. Это позволило османами вести информационную войну против своих противников и готовить почву для присоединения новых земель.



Первые кофейни

Нельзя утверждать, что в 17 – 18 веках были публичные кофейни. Отдельных заведений на украинских землях не было. Однако много административных зданий, в частности Черниговская ратуша имела специальную плиту для приготовления кофе.

Первый украинец, начавший употреблять кофе

Кто же стал первым украинцем, который начал употреблять кофе? Интересный факт описан в произведении "Путешествие Антиохийского патриарха Макария". Во время встречи с Богданом Хмельницким далекие гости поднесли гетману символические дары, среди них был сосуд с кофейными зернами. Уже тогда на Ближнем Востоке кофе умели варить и пить. И, вполне вероятно, что именно казацкая старшина во главе с гетманом стали первыми украинцами, которые попробовали кофейный тонизирующий напиток.

Интересно, что в рукописях встречается название "кагве". Поэтому, если ваши бабушки и дедушки говорят "кохфе" или "кахве", то они не ошибаются. Наоборот они близки к историческим источникам,

– отметила основательница проекта їzhakultura Елена Брайченко.



Вероятно, казацкая старшина во главе с гетманом стали первыми украинцами, которые попробовали кофе

Миф 1: Украинец научил Европу пить кофе

В Украине есть миф о том, что Юрий Кульчицкий научил Европу пить кофе. Но на самом деле кофе научились пить задолго до Кульчицкого. Первый европеец, который познакомился с кофе, был Раувольф. И это было еще за столетие до Кульчицкого

Он хорошо разбирался, знал всю эту турецкую историю. Он получил кофе, но оно сначала не пошло. Он прибег к хитростям – добавил в кофе сахар,

– добавила Пивоваренко.

А уж Кульчицкий изобрел способ сочетания кофе с молоком. Это смягчало его вкус и делало более приятным. Конечно, это способствовало распространению кофе в Европе.

Миф 2: Молоко в кофе нейтрализует действие кофеина

Чемпион мира по приготовлению кофе в турке Слава Бабич пояснил, что от добавления молока или воды кофеин никуда не денется. Он просто распространится на больший объем. А потом обратили внимание на то, что кофе с молоком улучшает состояние здоровья. После этого добавляли уже сливки – так возникли еще разновидности кофе.

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