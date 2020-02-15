Кава: вражаючі міфи про популярний напій, в які ми віримо

З кавою пов'язано чимало міфів. До прикладу, кава не зникне через глобальне потепління, а українці найбільш динамічно споживають цей чудо-напій. Що з цього правда, а що ні – читайте далі.

Історія походження кави

Кандидатка історичних наук Олена Пивоваренко сказала, що кава прийшла в Україну з Туреччини через Крим. Наші сусіди не уникали конфліктів і зона напруження завжди існувала, крім того, набіги передбачали комунікацію.

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Вислів "Ходімо на каву" ще з давніших часів передбачав спілкування людей у комфортній обстановці, його не сприймали буквально.

Коли з'явилася кава, з'явився і спосіб її колективного вживання. Ці осередки вживання кави у кав'ярні стали публічним місцем, де обговорювалися громадські справи йпоширювалася пропаганда,

– пояснив журналіст та письменник Олексій Мустафін.

Набагато ефективніше було вести пропаганду у кав'ярнях. Адже вони, на відміну від мечетей, не контролювалися. Це дозволило османами вести інформаційну війну проти своїх супротивників і готувати ґрунт для приєднання нових земель.



Перші кав'ярні

Не можна стверджувати, що у 17 – 18 століттях були публічні кав'ярні. Окремих закладів на українських землях не було. Однак багато адміністративних будівель, зокрема Чернігівська ратуша мала спеціальну плиту для приготування кави.

Перший українець, що почав вживати каву

Хто ж став тим першим українцем, який почав вживати каву? Цікавий факт описано у творі "Подорож Антіохійського патріарха Макарія". Під час зустрічі з Богданом Хмельницьким далекі гості піднесли гетьману символічні дари, серед них була посудина із кавовими зернами. Уже тоді на Близькому Сході каву вміли варити та пити. І, цілком імовірно, що саме козацька старшина на чолі з гетьманом стали першими українцями, які скуштували кавовий тонізуючий напій.

Цікаво, що у рукописах зустрічається назва "кагве". Тож, якщо ваші бабусі й дідусі говорять "кохве" чи "кахве", то вони не помиляються. Навпаки вони є близькі до історичних джерел,

– зауважила засновниця проєкту їzhakultura Олена Брайченко.



Ймовірно, козацька старшина на чолі з гетьманом стали першими українцями, які скуштували каву

Міф 1: Українець навчив Європу пити каву

В Україні є міф про те, що Юрій Кульчицький навчив Європу пити каву. Але насправді каву навчилися пити задовго до Кульчицького. Перший європеєць, який познайомився з кавою, був Раувольф. І це було ще за сторіччя до Кульчицького

Він добре розумівся, знав усю цю турецьку історію. Він отримав каву, але вона спочатку не пішла. Він вдався до хитрощів – додав у каву цукор,

– додала Пивоваренко.

А вже Кульчицький винайшов спосіб поєднання кави з молоком. Це пом'якшувало її смак і робило більш приємним. Звичайно, це сприяло поширенню кави в Європі.

Міф 2: Молоко у каві нейтралізує дію кофеїну

Чемпіон світу з приготування кави у турці Слава Бабич пояснив, що від додавання молока чи води кофеїн нікуди не дінеться. Він просто пошириться на більший об'єм. А потім звернули увагу на те, що кава з молоком поліпшує стан здоров'я. Після цього додавали вже вершки – так виникли ще різновиди кави.

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