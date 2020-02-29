Кофеїн – чи справді він шкідливий: міфи про улюблені напої

І на котів, і на собак, і на дітей, і на дорослих – кава, чай, особливо у непомірних дозах діє однаково: Тонізуючий ефект, підвищена активність – а потім, за кілька годин, все може раптово закінчитися. Зважаючи на кофеїночутливість, навіть радість може перетворитися на смуток. В яких напоях є кофеїн, та як він діє на організм – читайте далі.

Автор книги "Напій змін. Як кава створила сучасний світ" Олексій Мустафін зазначив, що це є повсякденним напоєм, ранковим. Для того щоб прокинутися він зазвичай випиває подвійне еспресо.

До теми: Кава: вражаючі міфи про популярний напій, в які ми віримо

Лікарка-дієтолог, керівниця Центру нормалізації ваги Світлана Фус розповіла, що кофеїн:

Найважливіше – тонізуюча дія;

Розширює судини головного мозку, скелетної мускулатури;

Посилює добовий діурез, тобто сечовиділення;

Впливає на деякі функції центральної нервової системи завдяки своїй дії.

Найбільш популярними і вживаними сортами кавових бобів є робуста й арабіка. Вміст кофеїну у них різний, переважно через ареал їхнього проростання.

Арабіка росте високо в горах. Там менше шкідників, і, відповідно, кавовому дереву, як і кофеїну, необхідно менше захищатися.

Робуста – це кущ долин та низин. Щоб усілякі жуки не знищували плоди й кору рослини, вона виділяє більше гіркового кофеїну.

Тож якщо хочете прокинутися швидше, випийте не чистої арабіки.

69% світового ринку – це арабіка, все інше – робуста. І там орієнтовно 0,1 відсотка – це все інше, така екзотика,

– пояснила доцентка Національного університету харчових технологій Олена Пивоваренко.

Екзотичні види кави

Копі лювак – це коли азійська пальмова цивета їсть каву, не в змозі її перетравити. Люди це вибирають, смажать і п'ють.



Азійська пальмова цивета

Ще є кава зі слиною кажанів із Мадагаскару, чи з синіх високогір'їв Ямайки. Люди, які куштували цей різновид, відзначили, що їм смакувало як кава, хоч і не найкраща.

Взагалі, кофеїн міститься у листі, насінні та плодах майже 60 різновидів рослин. Звичайно, є він і в чаї, і в каві.

Кому протипоказаний кофеїн?

За словами лікарки-дієтолога Світлани Фус потрібно розуміти, що кофеїн – це алкалоїд пуринового ряду. Тобто, у продуктах харчування є такі пуринові основи, від надлишку виникає подагра. Тож кава шкідлива для тих, хто страждає на це захворювання.

Альона Середа, координаторка SCA Ukraine зазначила, якщо людина після кави відчула тремор у руках, стан тривоги чи головний біль, то це означає, що організм на 100% не сприймає каву, чай чи будь-які інші енергетичні напої.

Ефект від кофеїну починається через 20-30 хвилин після вживання.

Люди, які мають гастрит, дискінезію жовчовивідних шляхів, не дуже добре сприймають кофеїн. Особливо, якщо пити каву натщесерце. Це може закінчитися симптомами гастриту, загостренням проявів гастродуоденальної зони, і в такий спосіб порушується здоров'я,

– розповіла Світлана Фус.

Міф №1. Кофеїн провокує онкозахворювання, а також розлади серцево-судинної системи

"Міф про те, що кава викликає рак, вже давно спростували. Власне, можна прочитати чимало досліджень і британських, і американських вчених. Теоретично можу припустити, що це виникло внаслідок боротьби зі вживанням кави з боку інших напоїв", – пояснила Альона Середа, координаторка SCA Ukraine.

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Відомо, що кава чистить судини, печінку, нирки. У нормальних дозах правильно посмажена, якісна кава, навпаки, більше впливає на організм. Зерно кави, а також мелена кава як напій містить достатню кількість антиоксидантів. В деяких наукових роботах йдеться про те, що цей напій є профілактикою виникнення онкологічних захворювань.



Кава не провокує онкологічні захворювання

Міф №2. Кофеїн викликає звикання та є психостимулятором

За словами журналіста Олексія Мустафіна, концентрація кофеїну в різних напоях, які містять цю речовину, є не настільки високою, щоб мати ефект, схожий з наркотиками.

Дія кофеїну триває від 40 хвилин до 8 годин. Вчені не рекомендують зловживати цієї речовиною.

Коли людина вживає каву, це стимулює розумову діяльність, тонізує і цього ефекту вистачає на 6-8 годин. Однак коли це проходить, організм починає відходити в знижений тонус, тобто, погіршується пам'ять, а також різні активні функції. У людини може виникнути апатія, навіть і депресія,

– розповіла лікарка-дієтолог Світлана Фус.

Чемпіон світу з приготування кави у джезві Слава Бабич наголосив, що виникає лише звикання до смаку. Тобто, якщо почати пити чай, організм звикне до цього напою.

МІФ 3. Кофеїн призводить до зневоднення організму та вимиває з нього кальцій

Вчені відзначають, що це черговий міф. Оскільки в каві є достатньо багато мікроелементів, які поповнюють запаси організму. Тобто, людина не може випити таку кількість цього напою, щоб вимити з кісток кальцій.

Нагадаємо: багато залежить саме від кількості вжитого кофеїну. Відомо, що від передозування траплялися і смертельні випадки. Однак, причиною була зовсім не кава, а саме енергетичні напої. Мова йде про 150 міліграмів кофеїну на кілограм ваги. Якщо 80 кілограмова людина захоче звести рахунки із життям за допомогою кави, то доведеться за раз випити 150 чашок еспресо.

За словами кандидатки історичних наук Олени Пивоваренко, є продукти, дія яких підсилює дію інших. Тож, наприклад, для людей з низьким тиском – найкраще, ніж будь-які швидкі ліки, це випити каву з додаванням невеликої кількості коньяку. Така суміш надзвичайно швидко підвищує тиск.



Кава з коньяком підвищує тиск

Міф №4. Щоб протверезіти треба пити каву, а не чай, зокрема, на похмілля

Національна координаторка SCA Ukraine Альона Середа відзначила, що між похміллям і кавою немає жодного зв'язку. Навпаки, коли людина п'є каву після похмілля, то це призводить до погіршення стану.

Ви і так маєте інтоксикацію, тож крім води та адсорбуючих засобів, не рекомендовано пити каву. Це не допоможе полегшити вам похмілля,

– зазначила Альона Середа.

На думку журналіста Олексія Мустафіна, є набагато ефективніші засоби протидії похмільному синдрому. Тож кава – це знову-таки міф, і дає ефект плацебо.

Втім, він додав, що раніше каву навіть називали витверезником. Тобто, що до появи цього енергетичного напою люди набагато більше вживали алкоголю. Лише з появою кави боротьба за тверезість стала справді ефективною.

Міф 5. Боїтеся кофеїну – пийте напої без нього

Світлана Фус, лікарка-дієтолог розповіла, що наразі щодо всіх напоїв, які нібито не мають кофеїну, існують питання. Зокрема, і наскільки ця речовина видаляється з напою.

За технологічними аспектами, зазначають, що кофеїн видаляється на 92-98%. Якийсь відсоток все одно залишається, і це залежить від технології, а також у який спосіб відбувається видалення кофеїну,

– пояснила лікарка.

Фахівці наголошують, що не можна стверджувати, ніби в напоях без кофеїну зовсім немає цієї речовини. Там міститься мінімальний вміст кофеїну.

Чи впливає кофеїн на вагітних, або тих, хто планує завагітніти?

Дослідження американської спілки репродуктивної медицини, яке тривало протягом чотирьох років, не показало прямої залежності впливу кофеїну та розвитку плоду. Однак, якщо не зловживати ним. Тому, одна-дві чашки кави – це нормально.