Сообщение о взрыве поступило в 18.21. Это произошло на улице Радужной, что в Днепровском районе столицы. На место сразу отправили спасателей.
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Пострадала несовершеннолетняя
На кухне одной из квартир 16-тиэтажки произошел взрыв газового баллончика. Дальнейшего горения не было.
В результате взрыва пострадала 17-летняя девушка. У нее царапины на руках и острая реакция на стресс. Пострадавшую передали медикам, но она отказалась от госпитализации.
Кроме того, в квартире выбило окна, повредило мебель и бытовую технику на кухне.
Почему баллончик взорвался
Обстоятельства будут устанавливаться правоохранителями. Однако в комментариях пользователи предполагают, что баллончик мог взорваться из-за включенной электроплиты. Когда подали свет, она нагрелась и мог произойти взрыв.
Последствия взрыва в Киеве / Фото ГСЧС:
Правила безопасности
В последнее время в Украине участились случаи взрывов газовых баллонов или генераторов. Поэтому в ГСЧС в очередной раз напоминают украинцам о правилах безопасности:
- Следует покупать только сертифицированную продукцию в лицензированных точках продаж.
- Нужно неукоснительно соблюдать инструкцию производителя, а также всегда проверять целостность баллончика. Отсутствие следов утечки газа можно проверить с помощью мыльного раствора.
- Газовый баллон предназначен для использования на открытом воздухе. Если горелка используется в помещении, где живут люди, обязательно должна быть вентиляция.
- Нельзя допускать попадания на баллоны солнечных лучей. Их следует держать подальше от высоких температур.