Повідомлення про вибух надійшло о 18:21. Це сталось на вулиці Райдужній, що у Дніпровському районі столиці. На місце одразу відправили рятувальників.
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Постраждала неповнолітня
На кухні однієї із квартир 16-типоверхівки стався вибух газового балончика. Подальшого горіння не було.
Внаслідок вибуху постраждала 17-річна дівчина. У неї подряпини на руках та гостра реакція на стрес. Постраждалу передали медикам, але вона відмовилась від госпіталізації.
Крім того, в квартирі повибивало вікна, пошкодило меблі та побутову техніку на кухні.
Чому балончик вибухнув
Обставини встановлюватимуть правоохоронці. Однак в коментарях користувачі припускають, що балончик міг вибухнути через ввімкнену електроплиту. Коли подали світло, вона нагрілась і міг статись вибух.
Наслідки вибуху в Києві / Фото ДСНС:
Правила безпеки
Останнім часом в Україні почастішали випадки вибухів газових балонів чи генераторів. Тому у ДСНС вкотре нагадують українцям про правила безпеки:
- Слід купувати лише сертифіковану продукцію в ліцензованих точках продажу.
- Потрібно неухильно дотримуватись інструкції виробника, а також завжди перевіряти цілісність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину.
- Газовий балон розрахований для використання на відкритому повітрі. Якщо пальник використовується у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути вентиляція.
- Не можна допускати потрапляння на балони сонячних променів. Їх слід тримати подалі від дії високих температур.