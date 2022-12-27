Повідомлення про вибух надійшло о 18:21. Це сталось на вулиці Райдужній, що у Дніпровському районі столиці. На місце одразу відправили рятувальників.

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Постраждала неповнолітня

На кухні однієї із квартир 16-типоверхівки стався вибух газового балончика. Подальшого горіння не було.

Внаслідок вибуху постраждала 17-річна дівчина. У неї подряпини на руках та гостра реакція на стрес. Постраждалу передали медикам, але вона відмовилась від госпіталізації.

Крім того, в квартирі повибивало вікна, пошкодило меблі та побутову техніку на кухні.

Чому балончик вибухнув

Обставини встановлюватимуть правоохоронці. Однак в коментарях користувачі припускають, що балончик міг вибухнути через ввімкнену електроплиту. Коли подали світло, вона нагрілась і міг статись вибух.

Наслідки вибуху в Києві / Фото ДСНС:

Правила безпеки

Останнім часом в Україні почастішали випадки вибухів газових балонів чи генераторів. Тому у ДСНС вкотре нагадують українцям про правила безпеки: