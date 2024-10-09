Местные телеграм-каналы сообщают, что инцидент произошел на Арсенальной. В то же время в Киевском метрополитене отметили, что поезда следуют мимо станции без остановки.
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Что известно об инциденте в метро
Около 16:00 9 октября в сети начала распространяться информация о том, что неизвестные якобы бросили мину в вагон метро на Арсенальной.
Вероятная мина в вагоне метро / Фото из открытых источников
Кадры вероятной мины в метро: смотрите видео
В Киевском метрополитене сообщили, что станция метро "Днепр" закрыта на вход и выход для пассажиров. В то же время поезда будут следовать мимо станции без остановки.
О возобновлении работы в обычном режиме станции "Днепр" сообщим дополнительно,
– говорится в сообщении.
Обновление. В КГГА в 16:45 сообщили, что станция метро "Днепр" работает в обычном режиме. Сейчас поезда осуществляют остановку на обоих путях станции.
Как в полиции прокомментировали инцидент
В полиции заявили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента в метро. Сейчас на место инцидента прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Об обновлении информации будут сообщать дополнительно.
В то же время источники "РБК-Украина" в правоохранительных органах сообщили, что в вагон киевского метро бросили не мину.
Там отметили, что в вагон могли бросить фильтр от противогаза.