Місцеві телеграм-канали повідомляють, що інцидент трапився на "Арсенальній". Водночас у Київському метрополітені зазначили, що поїзди прямують повз станцію без зупинки.

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Що відомо про інцидент в метро

Близько 16:00 9 жовтня в мережі почала ширитися інформація про те, що невідомі буцімто кинули міну у вагон метро на "Арсенальній".

Ймовірна міна у вагоні метро / Фото з відкритих джерел

Кадри ймовірної міни у метро: дивіться відео

У Київському метрополітені повідомили, що станція метро "Дніпро" закрита на вхід та вихід для пасажирів. Водночас поїзди будуть прямувати повз станцію без зупинки.

Про відновлення роботи у звичайному режимі станції "Дніпро" повідомимо додатково,

– йдеться у повідомленні.

Оновлення. У КМДА об 16:45 повідомили, що станція метро "Дніпро" працює у звичайному режимі. Наразі поїзди здійснюють зупинку на обох коліях станції.

Як у поліції прокоментували інцидент

У поліції заявили, що наразі встановлюються всі обставини інциденту в метро. Наразі на місце інциденту прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Про оновлення інформації будуть повідомляти додатково.

Водночас джерела "РБК-Україна" в правоохоронних органах повідомили, що у вагон київського метро кинули не міну.

Там зазначили, що у вагон могли кинути фільтр від протигаза.