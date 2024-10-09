Місцеві телеграм-канали повідомляють, що інцидент трапився на "Арсенальній". Водночас у Київському метрополітені зазначили, що поїзди прямують повз станцію без зупинки.
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Що відомо про інцидент в метро
Близько 16:00 9 жовтня в мережі почала ширитися інформація про те, що невідомі буцімто кинули міну у вагон метро на "Арсенальній".
Ймовірна міна у вагоні метро / Фото з відкритих джерел
Кадри ймовірної міни у метро: дивіться відео
У Київському метрополітені повідомили, що станція метро "Дніпро" закрита на вхід та вихід для пасажирів. Водночас поїзди будуть прямувати повз станцію без зупинки.
Про відновлення роботи у звичайному режимі станції "Дніпро" повідомимо додатково,
– йдеться у повідомленні.
Оновлення. У КМДА об 16:45 повідомили, що станція метро "Дніпро" працює у звичайному режимі. Наразі поїзди здійснюють зупинку на обох коліях станції.
Як у поліції прокоментували інцидент
У поліції заявили, що наразі встановлюються всі обставини інциденту в метро. Наразі на місце інциденту прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
Про оновлення інформації будуть повідомляти додатково.
Водночас джерела "РБК-Україна" в правоохоронних органах повідомили, що у вагон київського метро кинули не міну.
Там зазначили, що у вагон могли кинути фільтр від протигаза.