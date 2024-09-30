Київський муніципальний транспорт працює з обмеженнями вже понад чотири роки. Спершу кияни не могли повноцінно користуватися громадським транспортом під час локдаунів у 2020 – 2021 роках. З початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року в столиці повністю зупинили рух транспорту, поступово його відновлюючи до літа 2022-го. Але під час повітряних тривог у столиці не працює наземний транспорт та наземні ділянки метро.

Водночас столичний муніципальний транспорт досі не вийшов на рівень до 2022 року. Хоча столиця отримала нові трамваї, кількість випуску тролейбусів скоротилася, а інтервали стали довшими.

Наскільки менше тролейбусів стало у столиці протягом повномасштабної війни, чи з'явиться у Києві новий вид транспорту та що буде з вагонами метро – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Що буде з вагонами метро в Києві

Станом на 2023 рік у парку київського метро – 821 вагон, більшість з них – радянського та російського виробництва, за виключенням кількох рухомих складів, вироблених на Крюківському вагонобудівному заводі у Кременчуці.

До війни майже 80% рухомого складу київського метрополітену було російського виробництва. Припинення цієї залежності у муніципальному виданні назвали нагальним стратегічним завданням. Понад 60% вагонів вже перевищило свій термін експлуатації.

Цю проблему має вирішити підписання угоди між Європейським інвестиційним банком та владою Києва на 50 мільйонів євро для придбання нових вагонів метро. Це має бути енергоефективна альтернатива застарілим вагонам, від українських або міжнародних постачальників.

У КМДА запевнюють, що це відповідає стратегії розвитку міста Києва до 2025 року та Національній транспортній стратегії України до 2030 року, "які спрямовані на створення більш стійкої та надійної системи громадського транспорту".

Чи будуть електробуси в столиці та яка ситуація з тролейбусами

У Києві діє 43 маршрути тролейбусів, на яких курсують машини виробництва ЛАЗ та "Богдан". З 2022 року з міських вулиць зникли зелені тролейбуси виробництва київського заводу "Авіант" – їх списали з балансу підприємства у 2023 та 2024 роках у кількості 22 одиниць, прокоментував 24 Каналу виконувач обов'язків головного інженера КП "Київпастранс" Олександр Савицький.

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Загалом з 2022 року у Києві стало на 32 тролейбуси менше через їхню непридатність до подальшого використання у транспортній роботі, повідомили в "Київпастрансі".

Пріоритетнішими напрямками для розвитку електричного громадського транспорту в Києві визначені трамваї та тролейбуси. Тролейбуси з автономним ходом мають більше переваг перед електробусами та не потребують будівництва та розвитку додаткової інфраструктури,

– відповіли 24 Каналу в "Київпастрансі".

Водночас в. о. головного інженера муніципального перевізника не відповів на питання 24 Каналу, чи є у планах отримання уживаних тролейбусів з Європи, як це було з вагонами метро та автобусами.



Списаний нині тролейбус "Київський" заводу "Авіант" у 1990-х роках / Фото Thomas E. Fischer

Щодо тролейбусів з автономним ходом – у червні 2024 року директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор розповів, що Київ оголосив закупівлю таких тролейбусів.

"Тролейбусна контактна мережа Києва сильно розвинута. Попри це є незначні розриви між лівим та правим берегом. Є також ділянки, де можна продовжити рух тролейбусів на три кілометри", – зауважив тоді Кандибор.

За словами директора дептрансу, тролейбуси з автономним ходом дозволять їздити до 30 кілометрів без контактної мережі. Вони матимуть акумуляторну батарею, яка заряджається під час руху.



Без мережі тролейбус опускатиме пантограф й проїжджатиме на акумуляторах до наступної мережі, де знову чіплятимуть пантограф.

Такі машини дадуть можливість без побудови нової контактної мережі продовжити рух екологічно чистого тролейбуса на нових маршрутах. Це чудова альтернатива автобусам з двигунами внутрішнього згорання, які викидають в атмосферу оксиди вуглецю. Це наші амбітні плани на майбутнє,

– сказав Кандибор.

Цікаво! У Львові, у квітні 2023 року заявили про плани перевести всі пасажирські перевезення автобусами на електробуси. Це має статися до 2035 року, розповів на Всеукраїнському форуму міської мобільності керівник департаменту мобільності міської ради Олег Забарило.



"До 2035 року весь рухомий склад міських автобусів має бути без двигуна внутрішнього згорання. Це мають бути екологічні сучасні електробуси. У нас є низка проєктів, в рамках яких ми плануємо придбання електробусів", – заявляв чиновник.

Яка ситуація з електробусами у світі

Електричні автобуси, які не планують впроваджувати у Києві, – уже декілька років звичний вид транспорту в європейських містах. А поки світ переходить на електробуси з нульовими викидами, Київ зупинив розвиток електричного транспорту.

Востаннє нова трамвайна лінія відкривалася у столиці у 2012 році, тролейбусна – у 2019 році. За час повномасштабного вторгнення електротранспорт стагнує. Хоча нові трамваї українського виробництва виходять на лінії, маршрутна мережа страждає – декілька років на Борщагівці зачинена кінцева станція швидкісного трамвая через будівництво ТРЦ. У тролейбусній мережі взагалі немає розвитку – ані у нових маршрутах, ані у рухомому складі.

Варшава ж розпочала перехід на електробуси з 2014 року, у 2019-му на вулицях польської столиці курсувало 30 електробусів, у 2020 Варшава закупила 130 подовжених електробусів від Solaris для курсування, зокрема, у Новому Світі та Краківському передмісті. Паралельно із закупівлею електробусів польська столиця проводила тендери на зарядні станції для пантографів.

Як заряджається електробус На відміну від тролейбусів, електробуси не потребують контактної мережі, однак час від часу мають підзаряджати свої батареї. Це робиться під час зупинок у визначених місцях на маршруті, де встановлюють зарядні станції. Під час заряджання електробус висуває пантограф, схожий на тролейбусний.

На початку 2024 року Варшава домовилася про закупівлю ще 30 електробусів. Це 12 Solaris та 18 Yutong. Загалом до 2025 року парк електробусів міста на Віслі нараховуватиме 202 машини.



Зарядна станція у Варшаві / Фото ZTM Warszawa

Берлін у січні 2024 року замовив 50 електробусів Solaris Urbino 18, які вийдуть на маршрути упродовж 2024 – 2025 років. Існують плани розширення замовлення до 650 електробусів протягом наступних восьми років. Міський перевізник BVG наразі експлуатує 140 електробусів Solaris Urbino 12 і Urbino 18.

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Мережі електробусів розвиваються і в Південній Америці – за допомогою Китаю. Днями китайська електромобілебудівна компанія BYD поставила 100 електричних автобусів компанії CUTCSA, найбільшому в Уругваї оператору електричного громадського транспорту. CUTSCA планує повністю перейти на електричний автопарк до 2040 року. Загалом до 2030 року в Латинській Америці буде розгорнуто 25 000 електроавтобусів.

Загалом близько 5900 електробусів експлуатуються в 41 місті у 12 країнах Латинської Америки. Найбільше електробусів у Сантьяго-де-Чилі – 2 480.

Не відстає є Нью-Йорк – найбільше місто США навесні 2024 року запустило на маршрути 60 нових електробусів для покращення сполучення у Квінсі, Стейтен-Айленді та Брукліні. Міський оператор MTA планує досягти 100% нульового вуглецевого викиду автобусного парку до 2040 року.

Постачання електробусів профінансовано здебільшого 70 мільйонами доларів США, виділених Федеральним управлінням транспорту (FTA), з яких 20 мільйонів доларів – від Двопартійного закону про інфраструктуру. Електробуси у Нью-Йорку швидко заряджатимуться через інноваційні пантографи, встановлені на автобусній станції Гранд Авеню у Квінсі.

До 2027 року Нью-Йорк планує отримати дві партії електробусів – 205 до кінця наступного року та ще 265 згодом. Так, електробуси розподілять по всіх 11 депо міста.