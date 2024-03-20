В ГСЧС сообщили, что в Киеве на улице Марии Капнист пожар в многоэтажке. Спасатели пытаются потушить пламя и проводят эвакуацию жителей дома.

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Пламя быстро перекинулось на этажи выше

В ГСЧС сообщили, что в 19:15 возник пожар в жилом доме на улице Марии Капнист. Возгорание произошло на 4 этаже, однако пламя распространилось на 5 этаж и крышу дома.

Сейчас спасатели эвакуируют жителей многоэтажки.

Сейчас спасатели проводят эвакуацию жителей и тушение пожара,

– сообщили в ведомстве.

На месте работают 11 единиц пожарно-спасательной техники, а также больше 40 спасателей.

Кадры с места пожара: фото ГСЧС

Что известно о пострадавших

Сначала в ГСЧС сообщили, что пострадал 1 человек. Впоследствии спасатели сообщили, что обнаружили тело.

Пожар локализован, обнаружено тело человека. Ликвидация продолжается,

– написали в ГСЧС.

Сейчас причины трагического пожара неизвестны, ведь их еще предстоит выяснить.

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