В Киеве возле ТРЦ Gulliver провели акцию-напоминание "Второй Новый год в плену. Не молчи. Плен – убивает!". Такое место проведения участники выбрали неспроста, ведь владельцы ТРЦ не захотели транслировать на рекламном баннере видео о погибших украинских героях и воинах, которые сейчас находятся в плену. Об этом пишет 24 Канал.

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Что известно об акции

Организовали мероприятие семьи военнопленных бойцов Мариупольского гарнизона. Они собрались, чтобы напомнить о тех, кто до сих пор в российском плену.

Участие в акции приняли несколько десятков человек. Они держали в руках плакаты с надписями "Free Azov", "Мы празднуем ценой их жизней", "Стань голосом пленных", "Не молчи, это их убивает" и т.д.

Таким образом родные бойцов стремятся напомнить о том, что необходимо срочно искать пути для освобождения пленных бойцов. И об этом необходимо говорить.

Акция в поддержку пленных в Киеве: фото Валентины Полищук для 24 Канала

Отметим, что по состоянию на ноябрь 2023 года Минреинтеграции установило, что начиная с 2014 года, в российский плен попали по меньшей мере 4 337 украинцев, из которых 3 574 военных и 763 гражданских. 1 953 из них уже освобождены из плена.

Однако стоит подчеркнуть, что это не фактическое количество пленных. Ведь Комиссия устанавливает факт плена по результатам рассмотрения заявлений и предоставленных заявителями подтверждающих документов и предоставленных подтверждений от ЦАР (Центрального агентства по розыску) МККК в Женеве.