Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении БПЛА в направлении столицы.

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В Киеве прогремели взрывы

Поздно вечером 5 октября Россия традиционно запустила дроны-камикадзе типа "Шахед". Ударные БПЛА движутся с разных направлений, и часть дронов враг направил на Киев.

Из-за российской атаки воздушную тревогу в столице объявили в 22:18. Вражеские беспилотники и раньше фиксировали на Киевщине, однако впоследствии они начали двигаться в направлении столицы.

В 22:17 Воздушные силы предупредили, что БПЛА движутся в направлении Киева с восточного направления. Через несколько минут в столице прогремели взрывы. Как сообщил мэр города, это сработала ПВО.

В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!

– говорится в сообщении Кличко.

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Взрывы прогремели и в Киевской области

Поздно вечером взрывы прогремели и в Киевской области. О 22:37 Киевская ОВА предупредила, что в воздушном пространстве зафиксировали беспилотники – в области работает ПВО.

Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– призвали в ОВА.

В то же время украинцам напомнили, что стоит придерживаться информационной тишины. Не стоит фиксировать и публиковать в сети работу украинских защитников, ведь этим может воспользоваться враг.