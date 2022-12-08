Пресс-служба СБУ рассказала, что задержанная – бывший глава Купянской РГА. Когда русские захватчики вторглись в регион, она поддержала оккупантов.

Покорный сторонник "русского мира": священника УПЦ МП из Луганщины приговорили к тюрьме

За это женщина получила "бонус" от захватчиков.

За это враг назначил ее в ряды руководящего состава местного оккупационного органа. Там она была "заместителем руководителя" Куриловской общины. Находясь на "должности", следовала указаниям кремля о распространении оккупационного режима и привлечении местных жителей к действиям в пользу страны-агрессора,

– говорится в сообщении.

Предательница готовила так называемый "референдум"

Кроме того, женщина участвовала в подготовке так называемого "референдума" на тогда захваченных территориях Харьковщины.

Когда воины ВСУ уволили область, коллаборантка сбежала в Киев. Там она пыталась оформить документы под видом переселенки с Востока и сбежать в Евросоюз.

Задержали предательницу 7 декабря. Она будет находиться под стражей. Досудебное расследование проводила Нацполиция. Оперативное сопровождение обеспечивала СБУ.

Каждому предателю и каждой предательнице придется ответить за свои действия. Украинские герои вернут украинский флаг в каждый населенный пункт. Тогда там будет мир и покой.