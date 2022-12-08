Пресслужба СБУ розповіла, що затримана – колишня голова Куп'янської РДА. Коли російські загарбники вторглися у регіон, вона підтримала ворога.

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За це жінка отримувала "бонус" від загарбників.

За це ворог призначив її до лав керівного складу місцевого окупаційного органу. Там вона була "заступником керівника" Курилівської громади. Перебуваючи на "посаді", виконувала вказівки кремля щодо поширення окупаційного режиму та залучення місцевих жителів до дій на користь країни-агресора,

– мовиться у повідомленні.

Зрадниця готувала так званий "референдум"

Окрім того, жінка брала участь у підготовці так званого "референдуму" на тоді захоплених територіях Харківщини.

Коли воїни ЗСУ звільнили область, колаборантка втекла до Києва. Там вона намагалася оформити документи під виглядом переселенки зі Сходу та втекти до Євросоюзу.

Затримали зрадницю 7 грудня. Вона перебуватиме під вартою. Досудове розслідування проводила Нацполіція. Оперативний супровід забезпечувала СБУ.

Кожному зраднику та кожній зрадниці доведеться відповісти за свої дії. Українські герої повернуть синьо-жовтий прапор у кожен населений пункт. Тоді там буде мир та спокій.