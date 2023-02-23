Ранее воздушную тревогу уже объявляли в ряде областей Украины. Людей призывают оперативно реагировать на уведомления об угрозе и идти в укрытие гражданской защиты. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, сообщает 24 канал.

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Воздушную тревогу объявляли в Киевской и Черниговской областях

По состоянию на 12:11 воздушную тревогу объявили на территории Киевщины и Черниговщины (отбой – в 12:21). В Киеве об угрозе сообщили о 12:29.

Сообщается, что в небе зафиксирован неопознанный воздушный объект. Вероятно, БПЛА.