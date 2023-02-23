Раніше повітряну тривогу вже оголошували у низці областей України. Людей закликають оперативно реагувати на сповіщення про загрозу та йти в укриття цивільного захисту. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, нагадує 24 канал.

Зверніть увагу Буданов анонсував ракетну атаку Росії 23 – 24 лютого

Повітряну тривогу оголошували у Київській та Чернігівській областях

Станом на 12:11 повітряну тривогу оголосили на території Київщини та Чернігівщини (відбій – о 12:21). У Києві про загрозу сповістили о 12:29.

Повідомляють, що у небі зафіксували неопізнаний повітряний об'єкт. Ймовірно, БПЛА.