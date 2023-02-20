Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, російські окупанти почали ховати ракети у руслах річок.

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Окупанти змінили тактику застосування ракет

Як розповів Ігнат, нині загарбники застосовують ракети невеликими кількостями, запускаючи над річищами Дністра та Південного Бугу, якомога нижче притискаючи до землі.

До того ж ворог почав використовувати нічні удари ракетами.

Цього разу ворог ховає ці ракети у руслах річок. Використовує і річку Дністер, і Південний Буг, щоб якомога нижче ракета була притиснута до землі й таким чином десь вдається обійти ті засоби ППО, які можуть їх потенційно знищити,

– зазначив Ігнат.

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Напередодні Юрій Ігнат розповів, що українська ППО не може збивати російські ракети Х-22, якими ворог вдарив 16 лютого по Кременчуку. Ракетам можна протидіяти за допомогою ЗРК SAMP/T та Patriot.

За словами Ігната, російські Х-22 можуть збивати ЗРК SAMP/T та Patriot, які Україні обіцяють Італія та Франція. Речник командування Повітряних сил ЗСУ наголосив, що для знищення таких ракет потрібні комплексні методи.