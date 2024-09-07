В Воздушных силах сообщили о ракетной опасности. 24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

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09:34, 7 сентября

Регионы, где сейчас воздушная тревога / Скриншот 24 Канала

09:22, 7 сентября В Воздушных силах сообщили о ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога.