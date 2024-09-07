В Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку. 24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

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09:34, 7 вересня

Регіони, де зараз повітряна тривога / Скриншот 24 Каналу

09:22, 7 вересня В Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку в областях, де оголошено повітряну тривогу.