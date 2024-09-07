В Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку. 24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.
Дивіться також Вночі на Хмельниччині збили "Шахеди": чи є руйнування та постраждалі
09:34, 7 вересня
Регіони, де зараз повітряна тривога / Скриншот 24 Каналу
09:22, 7 вересня
В Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку в областях, де оголошено повітряну тривогу.
09:20, 7 вересня
В Київській області та інших регіонах лунає повітряна тривога.