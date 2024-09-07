Які наслідки цієї російської атаки, розповів голова ОВА. Сергій Тюрін сказав, чи є руйнування та постраждалі.
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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Які наслідки атаки "Шахедів" на Хмельниччину
Вночі під час повітряної тривоги оборонці неба знищили в Хмельницькій області 2 ворожих БпЛА типу "Shahed". Наразі місця падіння уламків встановлюються. Працюють усі відповідні служби.
Станом на ранок, звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило. Дякую нашим Збройним Силам України!
– підкреслив голова ОВА.
Зауважимо, що цієї ночі окупанти вкотре атакували ударними дронами столицю. У КМВА заявили, що всі безпілотники, які загрожували столиці, були знищені. Жоден не досягнув своєї цілі.
Внаслідок російської атаки в Печерському районі зафіксовано падіння уламків за 4 різними адресами. Сталося загоряння на відкритій місцевості, на площі 50 метрів квадратних. Пожежу вже ліквідували. Попередньо, у Києві без руйнувань і постраждалих.