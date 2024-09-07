24 Канал закликає жителів Києва та області перебувати в укриттях. А оперативно про тривоги й повітряну небезпеку для різних областей України ви можете прочитати в нашому телеграмі.

Раніше вночі У Миколаєві та на Київщині пролунали вибухи: туди летіли ворожі безпілотники

Вибухи в Києві вночі 7 вересня: що відомо

О 03:10 в Київській міській військовій адміністрації повідомили:

В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!

Повітряну тривогу в столиці України оголосили о 03:03.

Повітряні сили при цьому повідомили, що до Києва наближаються ворожі ударні безпілотники зі східного напрямку.

Перед цим про роботу ППО в області повідомляли в ОВА, а також про вибухи надходила інформація з Миколаєва, і з Вінницької та Хмельницької областей (була загроза для Старокостянтинова).

Повітряна тривога триває у більшості областей України, значна частина дронів прямувала в західні області, але і для Києва виникла загроза. До відбою тривоги слід перебувати у безпечних місцях!

Оновлення 03:30. КМВА інформує, що в Печерському районі Києва зафіксовано падіння уламків дрона. Попередньо, у дворі житлового будинку. Інформацію уточнюють, відповідні служби виїхали на місце.

На цей час тривогу в самому Києві скасували. Але в область ще можуть залітати дрони.