24 Канал призывает жителей Киева и области находиться в укрытиях. А оперативно о тревогах и воздушной опасности для разных областей Украины вы можете прочитать в нашем телеграме.

Ранее ночью В Николаеве и на Киевщине прогремели взрывы: туда летели вражеские беспилотники

Взрывы в Киеве ночью 7 сентября: что известно

В 03:10 в Киевской городской военной администрации сообщили:

В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!

Воздушную тревогу в столице Украины объявили в 03:03.

Воздушные силы при этом сообщили, что к Киеву приближаются вражеские ударные беспилотники с восточного направления.

Перед этим о работе ПВО в области сообщали в ОВА, а также о взрывах поступала информация из Николаева, и из Винницкой и Хмельницкой областей (была угроза для Староконстантинова).

Воздушная тревога продолжается в большинстве областей Украины, значительная часть дронов направлялась в западные области, но и для Киева возникла угроза. До отбоя тревоги следует находиться в безопасных местах!

Обновление 03:30. КГВА информирует, что в Печерском районе Киева зафиксировано падение обломков дрона. Предварительно, во дворе жилого дома. Информацию уточняют, соответствующие службы выехали на место.

На данный момент тревогу в самом Киеве отменили. Но в область еще могут залетать дроны.