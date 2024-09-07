Громкие звуки почти в то же время раздались и в Киевской области. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога находиться в укрытиях гражданской защиты.
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Что известно о взрыве в Николаеве
Воздушная тревога в Николаевской области прозвучала еще в 23:58 6 сентября. Воздушные силы писали о движении ударных беспилотников типа "Шахед" в направлении региона.
Несколько групп ударных вражеских БПЛА с Херсонской области на Николаевскую,
– отмечали военные.
Далее Воздушные силы отмечали, что несколько групп ударных БПЛА в юго-восточной части Николаевской области держат курс северо-западный.
Уже в 01:30 в самом Николаеве раздались громкие звуки. Об этом сообщили журналисты Суспильного.
"В Николаеве был слышен звук взрыва", – написали корреспонденты.
Сейчас ни в ОВА, ни городской голова Николаева о последствиях взрывов в городе не писал. По предварительным данным, по воздушным целям могла работать противовоздушная оборона.
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Почему громко было в Киевской области
В Киевской области тревогу объявили в 23:16 6 сентября. В направлении области также направлялись "Шахеды", о чем также писали Воздушные силы.
БПЛА на севере Черниговской области заходят в Киевскую,
– отметили военные.
Уже 7 сентября в Киевской ОВА, около 01:33, сообщили о работе наших защитников по вражеским воздушным целям.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям", – написали в ОВА.
Там также призвали граждан находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, а также соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.