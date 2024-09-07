Громкие звуки почти в то же время раздались и в Киевской области. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога находиться в укрытиях гражданской защиты.

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Что известно о взрыве в Николаеве

Воздушная тревога в Николаевской области прозвучала еще в 23:58 6 сентября. Воздушные силы писали о движении ударных беспилотников типа "Шахед" в направлении региона.

Несколько групп ударных вражеских БПЛА с Херсонской области на Николаевскую,

– отмечали военные.

Далее Воздушные силы отмечали, что несколько групп ударных БПЛА в юго-восточной части Николаевской области держат курс северо-западный.

Уже в 01:30 в самом Николаеве раздались громкие звуки. Об этом сообщили журналисты Суспильного.

"В Николаеве был слышен звук взрыва", – написали корреспонденты.

Сейчас ни в ОВА, ни городской голова Николаева о последствиях взрывов в городе не писал. По предварительным данным, по воздушным целям могла работать противовоздушная оборона.

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Почему громко было в Киевской области

В Киевской области тревогу объявили в 23:16 6 сентября. В направлении области также направлялись "Шахеды", о чем также писали Воздушные силы.

БПЛА на севере Черниговской области заходят в Киевскую,

– отметили военные.

Уже 7 сентября в Киевской ОВА, около 01:33, сообщили о работе наших защитников по вражеским воздушным целям.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям", – написали в ОВА.

Там также призвали граждан находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, а также соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.