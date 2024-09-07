Гучні звуки майже в той самий час пролунали й у Київській області. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога перебувати в укриттях цивільного захисту.

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Що відомо про вибух у Миколаєві

Повітряна тривога у Миколаївській області пролунала ще о 23:58 6 вересня. Повітряні сили писали про рух ударних безпілотників типу "Шахед" у напрямку регіону.

Декілька груп ударних ворожих БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину,

– зазначали військові.

Далі Повітряні сили наголошували, що декілька груп ударних БпЛА у південно-східній частині Миколаївщини тримають курс північно-західний.

Уже о 01:30 у самому Миколаєві пролунали гучні звуки. Про це повідомили журналісти Суспільного.

"У Миколаєві було чутно звук вибуху", – написали кореспонденти.

Наразі ні в ОВА, ні міський голова Миколаєва про наслідки вибухів у місті не писав. За попередніми даними, по повітряних цілях могла працювати протиповітряна оборона.

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Чому гучно було на Київщині

У Київській області тривогу оголосили о 23:16 6 вересня. В напрямку області також прямували "Шахеди", про що також писали Повітряні сили.

БпЛА на півночі Чернігівщини заходять на Київщину,

– зазначили військові.

Уже 7 вересня у Київській ОВА, близько 01:33, повідомили про роботу наших захисників по ворожих повітряних цілях.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", – написали в ОВА.

Там також закликали громадян перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, а також дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.