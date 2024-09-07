Про наслідки атаки дронів станом на ранок повідомила Київська міська військова адміністрація.

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"Внаслідок атаки російських ударних БпЛА в Печерському районі Києва зафіксовано падіння уламків. Попередньо, у дворі житлового будинку", – ідеться у повідомленні.

Також попередньо повідомлялм про імовірне падіння уламків і в Дніпровському районі міста – на території дитячого садочку. Однак, інформація не підтвердилась.

Займання у Печерському районі

Згодом Сергій Попко – начальник Київської мійської військової адміністрації уточнив, що в Печерському районі уламки впали на 4-х різних локаціях.

В Печерському районі зафіксовано падіння уламків за чотирма різним адресами. Виявлено загоряння на відкритій місцевості, в подальшому ліквідовано,

– повідомив Попко.

За попередніми даними адміністрації, минулось без жертв та руйнувань.

"Інформація щодо ймовірного падіння уламків в Дніпровському районі не підтвердилася. Дані оперативного зведення оновлюються". – додали в КМВА.