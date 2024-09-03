24 Канал призывал жителей областей, где звучали сирены, направляться в укрытие гражданской защиты. Ведь это могло спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

К теме Россия атаковала Украину крылатыми и баллистическими ракетами: какие области были под ударом

Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

21:43, 3 сентября Отбой угрозы по областям.

21:39, 3 сентября Где сейчас воздушная тревога

21:34, 3 сентября В Сумах слышали взрыв, пишут корреспонденты Общественного.

21:33, 3 сентября КАБ курсом на Сумы!

21:31, 3 сентября Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!