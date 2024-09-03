24 Канал призывал жителей областей, где звучали сирены, направляться в укрытие гражданской защиты. Ведь это могло спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревоге
Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Отбой угрозы по областям.
Где сейчас воздушная тревога
В Сумах слышали взрыв, пишут корреспонденты Общественного.
КАБ курсом на Сумы!
Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!
Воздушные силы сообщили, что в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской областях – ракетная опасность!