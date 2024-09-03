24 Канал закликає жителів областей, де лунають сирени, прямувати в укриття цивільного захисту. Адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
До теми Росія атакувала Україну крилатими й балістичними ракетами: які області були під ударом
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
21:39, 3 вересня
Де зараз повітряна тривога
21:34, 3 вересня
У Сумах чули вибух, пишуть кореспонденти Суспільного.
21:33, 3 вересня
КАБ курсом на Суми!
21:31, 3 вересня
Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!
21:30, 3 вересня
Повітряні сили повідомили, що у Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській областях – ракетна небезпека!