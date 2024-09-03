24 Канал закликає жителів областей, де лунають сирени, прямувати в укриття цивільного захисту. Адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

До теми Росія атакувала Україну крилатими й балістичними ракетами: які області були під ударом

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

21:39, 3 вересня Де зараз повітряна тривога

21:34, 3 вересня У Сумах чули вибух, пишуть кореспонденти Суспільного.

21:33, 3 вересня КАБ курсом на Суми!

21:31, 3 вересня Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!