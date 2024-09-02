Про зліт цих літаків раніше писали деякі моніторингові спільноти. З зауваженням, що пускові маневри могли бути імітаційними.
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Ракетний обстріл 2 вересня: що відомо
Усі ракети, схоже, рухатимуться у західному напрямку приблизно одним курсом.
Черкаси й Сміла під загрозою.
Фіксують ракету на Київщину і ракету на Кременчук.
Повітряна тривога в усій Україні.
Нові групи ракет залітають через Чернігівську область. Попередні змінили курс на Полтавщину, в бік Миргорода.
Стало відомо, що в повітрі були 7 бортів ТУ-95МС, які злетіли з Оленьї, потім підлетіли до Енгельса, де й зробили пускові маневри. Скільки з них стріляли – невідомо.
Зафіксовано групу крилатих ракет на Чернігівщині! Вектор руху – Київщина!
Стало відомо про те, що пуски не були імітаційними. Повітряні сили написали, що з півночі в наш простір залітають крилаті ракети.
Моніторингові спільноти почали писати, що літаки Ту-95МС армії Росії перебувають у польоті та здійснили пусковий маневр. На той момент не було інформації, чи не реальні пуски, чи імітація.