Про зліт цих літаків раніше писали деякі моніторингові спільноти. З зауваженням, що пускові маневри могли бути імітаційними.

Зверніть увагу Напередодні навчального року Росія вдарила по сумському закладу освіти

Ракетний обстріл 2 вересня: що відомо

05:05, 2 вересня

Усі ракети, схоже, рухатимуться у західному напрямку приблизно одним курсом.

05:01, 2 вересня

Черкаси й Сміла під загрозою.

04:59, 2 вересня

Фіксують ракету на Київщину і ракету на Кременчук.

04:56, 2 вересня

Повітряна тривога в усій Україні.

04:55, 2 вересня

Нові групи ракет залітають через Чернігівську область. Попередні змінили курс на Полтавщину, в бік Миргорода.

04:50, 2 вересня

Стало відомо, що в повітрі були 7 бортів ТУ-95МС, які злетіли з Оленьї, потім підлетіли до Енгельса, де й зробили пускові маневри. Скільки з них стріляли – невідомо.

04:45, 2 вересня

Зафіксовано групу крилатих ракет на Чернігівщині! Вектор руху – Київщина!

04:40, 2 вересня

Стало відомо про те, що пуски не були імітаційними. Повітряні сили написали, що з півночі в наш простір залітають крилаті ракети.

04:00, 2 вересня

Моніторингові спільноти почали писати, що літаки Ту-95МС армії Росії перебувають у польоті та здійснили пусковий маневр. На той момент не було інформації, чи не реальні пуски, чи імітація.

Зверніть увагу, що впродовж цієї ночі російська армія атакувала дронами-камікадзе типу "Шахед". Вибухи лунали на Полтавщині, в Дніпрі, в Київській області та у Харкові, де влада повідомила про 2 прильоти.