Об этом сообщила Киевская ОВА
Что известно о вражеской атаке?
В 12:48 Киевская областная военная администрация сообщила, что в регионе зафиксировали движение вражеских беспилотников. В области работают силы ПВО.
Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников,
– отметили в ОВА.
Где сейчас тревога: смотрите карту
Россия продолжает терроризировать украинские города. Страна-агрессорка нанесла удар по жилому дому в Сумах беспилотником. В результате обстрела ранены, среди них 16-летний подросток.
В тот же день под атакой оказалась Днепропетровщина. В результате удара по территории одной из больниц в Кривом Роге пострадали люди.