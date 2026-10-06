Про це повідомила Київська ОВА.

Що відомо про ворожу атаку?

О 12:48 Київська обласна військова адміністрація повідомила, що в регіоні зафіксували рух ворожих безпілотників. На Київщині працюють сили ППО.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,

– наголосили в ОВА.

Де зараз тривога: дивіться карту

Росія продовжує тероризувати українські міста. Країна-агресорка завдала удару по житловому будинку в Сумах безпілотником. Внаслідок обстрілу є поранені, серед них 16-річний підліток.

Того ж дня під атакою опинилась Дніпропетровщина. Внаслідок удару по території однієї з лікарень у Кривому Розі постраждали люди.