Внаслідок атаки відомо про постраждалих. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Що відомо про російський удар?

Росія вранці 6 жовтня завдала удару по багатоповерхівці у "спальному" масиві Зарічного району міста між 3 та 4 поверхами житлового будинку. Постраждали двоє людей.

Один із поранених – 16-річний хлопець, він отримав легкі ушкодження. Медики надають йому необхідну допомогу. Також постраждала жінка – їй надали допомогу на місці.

Росіяни свідомо атакували житловий сектор у спальному районі обласного центру,

– підкреслив Григоров.

Також окупанти пошкодили вікна багатоповерхівки та дитячого садочка. У момент атаки діти перебували в укритті, тож ніхто з них не постраждав. Також пошкоджені автомобілі.



Наслідки ворожого обстрілу / Сумська ОВА

Того ж дня Росія атакувала Дніпропетровщину. Внаслідок удару по території однієї з лікарень у Кривому Розі постраждали люди.