Украинцев призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, сообщает 24 Канал.
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Украинцев предупреждают об угрозе
В Силах обороны юга Украины заявили, что враг нарастил присутствие ракетоносителей в Черном море. Угроза ракетного удара в любой момент остается.
Напряжение ситуации предсказуемо. Уровень ракетной угрозы очень высок. К сигналам воздушной тревоги, как и к своей безопасности, относимся ответственно, реагируем оперативно,
– рассказали в Силах обороны юга Украины.
Людей просят оперативно реагировать на уведомление о тревоге.