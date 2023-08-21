Украинцев призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, сообщает 24 Канал.

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23:07 Стартовали отбои. 22:53 В Черниговской ОВА заявили, что, к сожалению, есть попадание в гражданский объект на территории области. Детали пока не раскрывают. 22:52 Сообщают, что в Киевской области слышали взрывы. В сети пишут о работе ПВО. 22:40 Об угрозе сообщают жителям Киева, а также – таких областей – Киевская, Черниговская, Сумская, Луганская.

22:30 Воздушные силы сообщили о двойной угрозе для Киевской области: ракетная опасность, угроза применения ударных БпЛА.



22:02 Теперь Воздушные силы известили об ракетной угрозе для Сумской и Черниговской областей. Людей попросили оставаться в укрытиях.

22:00 Воздушные силы сообщили, что над Сумщиной и Черниговщиной в небе находятся БПЛА неустановленного типа. Именно поэтому в области была объявлена воздушная тревога.

Украинцев предупреждают об угрозе

В Силах обороны юга Украины заявили, что враг нарастил присутствие ракетоносителей в Черном море. Угроза ракетного удара в любой момент остается.

Напряжение ситуации предсказуемо. Уровень ракетной угрозы очень высок. К сигналам воздушной тревоги, как и к своей безопасности, относимся ответственно, реагируем оперативно,

– рассказали в Силах обороны юга Украины.

Людей просят оперативно реагировать на уведомление о тревоге.