Українців закликають негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, інформує 24 Канал.
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Людям нагадують, що довіряти потрібно лише інформації з офіційних джерел. Ворог веде активну інформаційну війну й атакує Україну не лише ракетами та дронами, але й фейками.
Українців попереджують про загрозу
У Силах оборони півдня України заявили, що ворог наростив присутність ракетоносіїв у Чорному морі. Загроза ракетного удару у будь-яку мить – залишається.
Напруження ситуації передбачуване. Рівень ракетної загрози – дуже високий. До сигналів повітряної тривоги, як і до своєї безпеки, ставимось відповідально, реагуємо оперативно,
– розповіли у Силах оборони півдня України.
Людей просять оперативно реагувати на сповіщення про тривогу.