Українців закликають негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, інформує 24 Канал.

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23:07 Стартували відбої. 22:53 У Чернігівській ОВА заявили, що, на жаль, є влучання у цивільний об'єкт на території області. Деталей наразі не розкривають. 22:52 Повідомляють, що на Київщині чули вибухи. У мережі пишуть про роботу ППО. 22:40 Наразі про загрозу повідомляють жителів Києва, а також – таких областей – Київська, Чернігівська, Сумська, Луганська.

22:30 Повітряні сили повідомили про подвійну загрозу для Київської області: ракетна небезпека, загроза застосування ударних БпЛА.

22:02 Тепер повітряні сили сповістили про ракетну загрозу для Сумської та Чернігівської областей. Людей попросили залишатися в укриттях.

22:00 Повітряні сили повідомили, що над Сумщиною та Чернігівщиною у небі перебувають БпЛА невстановленого типу. Саме тому в області оголосили повітряну тривогу.

Людям нагадують, що довіряти потрібно лише інформації з офіційних джерел. Ворог веде активну інформаційну війну й атакує Україну не лише ракетами та дронами, але й фейками.

Українців попереджують про загрозу

У Силах оборони півдня України заявили, що ворог наростив присутність ракетоносіїв у Чорному морі. Загроза ракетного удару у будь-яку мить – залишається.

Напруження ситуації передбачуване. Рівень ракетної загрози – дуже високий. До сигналів повітряної тривоги, як і до своєї безпеки, ставимось відповідально, реагуємо оперативно,

– розповіли у Силах оборони півдня України.

Людей просять оперативно реагувати на сповіщення про тривогу.