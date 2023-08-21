Станом на ранок 21 серпня відомо, що в акваторії Чорного моря не лише підводний ракетоносій "Калібрів", а й надводний. Сили оборони півдня України констатували, що загальний залп ракет суттєво зріс.

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Рівень загрози дуже високий

Власне, станом на північ 21 серпня йшлося про те, що на бойовому чергуванні підводний човен з 4 ракетами типу "Калібр". Зранку вивели в море ще й малий ракетний корабель. Відтак, сумарний залп зріс уже до 12 ракет.

Напруження ситуації передбачуване. Рівень ракетної загрози – дуже високий. До сигналів повітряної тривоги, як і до своєї безпеки, ставимось відповідально, реагуємо оперативно,

– наголошують у Силах оборони півдня України.

В ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зауважила, що напередодні Дня Незалежності Росія дійсно може створювати напруження. Ба більше, не виключені ракетні удари, а рівень загрози вона назвала надзвичайно високим.

Вона також звернула увагу на тип ракетоносіїв, які використовує ворог. Наталія Гуменюк нагадала, що пуски з підводних човнів надзвичайно складно виявити. Відтак, на реагування "є не година, а декілька хвилин".

За словами речниці ОК "Південь", у ворога є кілька пускових рубежів. Водночас вона нагадала, що "Калібри", випущені з моря, можуть долати відстань до 2 500 кілометрів. Тож, для загарбників не критичним є вибір пускового рубежу.

Удар можливий навіть з бухти

На цьому напередодні наголошувала Наталія Гуменюк. Вона, власне, коментувала питання ймовірності атаки на День Незалежності.

Тому розслаблятися зарано, а знаючи тяжіння нашого ворога до сакральних дат, цілком імовірно, що якраз в цей період посиляться загрози, і можливі масовані атаки, в тому числі з використанням надводних та підводних ракетоносіїв, застосування стратегічної і тактичної авіації, ударних безпілотників. Тому ми говоримо про можливу загрозу, яка буде нарощуватися ближче до важливих дат,

– пояснила вона.

За її словами активність тих же МіГів, яку ми спостерігали впродовж останніх днів, може бути не випадковою. Не виключено, що ворог міг проводити попереднє злагодження повітряних сил. А це також слід вважати непрямою ознакою того, що окупанти готуються до атак.